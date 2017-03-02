У Кинахівцях на Тернопільщині вирішили піти з УПЦ (МП)

Вийти з УПЦ (МП) і перейти до УПЦ КП вирішила значна частина членів парафії святих первоверховних апостолів Петра і Павла у селі Кинахівці на Тернопільщині. Храм залишається під контролем прихильників УПЦ (МП) і його тепер стережуть співробітники охоронної фірми з Києва.

Угоду з київською структурою уклав настоятель Віталій Гурєв. Кинахівці – друге село, вірні в якому йдуть з УПЦ (МП) від цього священика. Першою стала парафія св. Архистратига Михаїла села Бутин, розташованого на протилежному березі ріки Горинь. У Кинахівцях уже провели «референдум» щодо бажання змінити юрисдикцію. Зі 143 осіб, які взяли в ньому участь, 123 висловилися «за», 12 – «проти», 6 утрималися, а 2 написали «На все Божа воля». Ці два останні бюлетені визнали недійсними, повідомив кореспонденту РІСУ Володимиру Морозу член ініціативної групи з переходу в УПЦ КП та секретар зборів села Валерій Рамський.

«Між собою люди вже давненько говорили, що треба переходити в українську Церкву, бо хоча Московський Патріархат не відкрито, але підтримує конфлікт, – говорить Валерій Рамський. – Десь два роки тому у церкві вкрали гроші і ніхто не знав скільки, бо належного обліку не було. Два тижні тому гроші знову вкрали. Люди почали обурюватися, вирішили перейти і створили ініціативну групу. Перші збори відбулися 23 лютого 2017 року».

На них були присутні 56 парафіян із загальної кількості 223. За словами секретаря зборів, так сталося, бо частина тих, хто належить до парафії, поодружувалися в інші села, хтось переїхав, багато виїхали на заробітки. Тож прихильники переходу вирішили провести сільське опитування.

«Виготовили бюлетені, взяли старосту села Віталія Клавдійовича Рися і пішли від хати до хати. Староста не підтримує жодну зі сторін і ми його, як посадовця, розуміємо, – продовжує Валерій Рамський. – Зі 143 осіб, які взяли участь в опитуванні, 123 висловилися за перехід».

Відтак 4 березня 2017 року відбулися другі збори за участі 68 місцевих парафіян, які підтвердили намір увійти до УПЦ КП. Прихильники Київського Патріархату оголошували, що не планують займати храм, а вирішили перереєструвати статут громади – вже як УПЦ КП. Та настоятель Віталій Гурєв уклав угоду із охоронною службою з Києва. Її працівники із нашивками «Стелс» і стережуть церкву.

«На перші збори громада запрошувала настоятеля і навіть пропонувала йому перейти до Київського Патріархату. Але він говорив, що це «дорога до загибелі», що в нього «свій шлях до спасіння», – розповідає благочинний УПЦ КП із Вишнівця о. Святослав Швець. – Цієї суботи, 4 березня, вони привезли київську охоронну фірму. Була й поліція. Я запитував про ту охорону і начальник поліції показав мені фото угоди. Кинахівці – невелике село. Але в УПЦ (МП) мали страх, побачивши, як організовано від них пішли Котюжини. Більше скажу, у Кинахівцях деякі люди мали страх до переходу, бо їх залякували прокляттям до сьомого коліна».

У той же час в Тернопільській єпархії УПЦ (МП) переконують, що храм у Кинахівцях 4 березня був під загрозою захоплення.

«В Кинахівцях хотіли захопити церкву за такою схемою, як у Котюжинах. Але більшість села стала на захист своєї віри і Божого храму. З Божою допомогою вдалося відстояти свої законні права. Насторожує, що всі ці провокаційні дії відбулися на першому тижні Великого посту, – коментує секретар Тернопільської єпархії УПЦ (МП) о. Степан Балан. – Сподіваємося, що здоровий глузд і християнські чесноти візьмуть верх над людськими амбіціями».

У відповідь на питання про київську охоронну фірму у Кинахівцях о. Степан Балан сказав, що не знає про такий факт. За словами о. Святослава Швеця, угоду з нею уклав настоятель і закріпив її печаткою громади. Тож, імовірно, рахунок за охорону виставлять саме парафії. Представники громади звернулися до правоохоронців, аби з’ясувати деталі угоди.

«Також не було у нас ніякого «Правого сектору». Була поліція. Я сам писав, щоб вона забезпечила охорону громадського порядку, – каже Валерій Рамський. – А священик живе у Старому Почаєві. Раніше він служив у Бутині, де громада перейшла до Київського Патріархату».

«Правий Сектор Тернопільщина» розмістив повідомлення про перехід Кинахівців на своїй сторінці у Facebook у полудень 5 березня:

«Українізація Кинахівців. С. Кинахівці, що на Збаражчині, на завершальній стадії переходу до УПЦ_КП. Громада села переважною більшістю голосів (понад 87%) проголосувала "за" перехід з єпархії УПЦ (МП) до Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату. Вже найближчим часом релігійна громада "Парафія Св. Первоверховних Апостолів Петра і Павла с. Кинахівці" оформить усі документи та проведе перше урочисте благословіння. НВР "Правий сектор" та ВО "Свобода" нададуть всю підтримку у цих прагненнях. Тому, з Богом до Перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!» – йдеться у тому дописі.

Аналогічно підтримку переходу висловив секретар Збаразької міської ради свободівець Роман Напованець:

«Чергова перемога! Громада села Кинахівці переважною більшістю голосів (понад 87%) проголосувала за перехід з єпархії УПЦ (МП) до Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату. Релігійна громада "Парафія Св. Первоверховних Апостолів Петра і Павла с. Кинахівці" уже найближчим часом оформить усі документи та проведе перше урочисте благословіння. Депутати від ВО "Свобода" та Правий сектор нададуть всю підтримку громаді у її прагненнях», – написав він.

Ці дописи виглядають дуже подібними.

У справу переходу заангажована і партія «Добрий самарянин», яка також розмістила допис про волевиявлення парафіян у Кинахівцях в Facebook. Але це повідомлення, на відміну від попередніх двох, суто інформативне:

«Громада Кинаховець проголосувала за перехід до єпархії УПЦ Київського патріархату. Колишні парафіяни єпархії УПЦ (МП) з села Кинахівці Збаразького району висловились за перехід до Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату. За таке рішення вони проголосували на зборах, що відбулися у суботу, 4 березня, у сільському клубі…»

Таким чином у парафії, яка ще чекає на зміни до статуту і поки офіційно належить до УПЦ (МП), уже є союзники від політики. Ситуацію із переходами з УПЦ (МП) до УПЦ КП по всій Україні можна простежити на інтерактивній карті РІСУ.