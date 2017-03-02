Громада УПЦ (МП) села Котюжини на Тернопільщині перейшла в УПЦ КП

Майже повністю перейшла з УПЦ (МП) до Київського Патріархату громада первомученика Стефана у селі Котюжини Збаразького району Тернопільської області. Оформлення відповідних документів ще триває.

Спільно з громадою юрисдицкцію змінила й більшість членів церковного комітету, але не священик. Про це повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз.

«Котюжини гарно перейшли. Це зробили і староста, і касир, і голова ревізійної комісії. Семеро чи восьмеро членів церковного комітету перейшли», – розповідає благочинний УПЦ КП о. Святослав Швець із Вишнівця, поблизу якого розташоване це село.

За словами місцевих жителів, громада давно прагнула, щоб служби були українською мовою. Але священик, батюшка Олександр, покликався на різні причини – то перекладу не мав, то ще щось.

«До цього священика є багато питань. Духівник має бути лікарем людських душ, а з його приходом почалися різні фокуси. Того буде хоронити, а того – ні; вінчати не хотів, коли хтось із молодих із села, де є українська церква; так само у куми не хотів брати, – говорить член ініціативної групи громади у Котюжинах Василь Трачук. – Де є гроші, він там буде, а де ні – він не бере участі. Тож люди перейшли і сказали йому вступитися. Правда, спочатку йому теж пропонували перейти, але він щось там думав і відмовився».

Перші збори у Котюжинах щодо переходу громади відбулися 12 лютого, а наприкінці місяця громада подала документи про перереєстрацію статуту громади. Як говорять у громаді УПЦ КП, із 350 місцевих жителів приблизно 15 залишилися в УПЦ (МП). Із дітьми таких біля 40.

«Але щонеділі до нас приходять нові люди. Так, 5 березня ще троє прийшли на службу Київського Патріархату, – сказала місцева жителька, яка просила не вказувати її ім’я, бо не хоче сваритися з сусідами. – Ми перейшли і задоволені. В церкві людей тепер набагато більше і новий отець Ігор дуже добрий попався».

У Тернопільській єпархії УПЦ (МП) визнають, що в Котюжинах більшість людей висловила підтримку УПЦ КП. Але розвиток подій засуджують.

«Відбувається чергова хвиля провокацій, котру організовують Київський Патріархат і «Правий сектор» проти Української Православної Церкви. Ці сили зацікавлені у розділенні громад на Тернопільщині, провокують ворожнечу на релігійному ґрунті, навіть намагаються захоплювати храми, що й відбулося в Котюжинах, – говорить секретар Тернопільської єпархії УПЦ (МП) о. Степан Балан. – Хоча там більшість жителів вирішила перейти в Київський Патріархат, жодних документів на володіння храмом у них немає і вони не враховують право тих людей, які зі своїм настоятелем залишилися вірними Українській Православній Церкві та не хочуть нікуди переходити, мають для цього всі законні підстави. На адресу цих вірних ідуть погрози і навіть перешкоджання відправам у хатинці. У Котюжинах Київський Патріархат не йде на жодні компроміси щодо користування храмом».

Василь Трачук запевняє, що про захоплення храму у Котюжинах йтися не може, бо у церкві залишилися ті ж люди. Просто вони пішли в УПЦ КП.

«Я був на зборах, де священик почав говорити, що «Правий сектор» приїжджав зі зброєю. Але це – брехня. Кому вона потрібна? Москаль є брехун. Вони просто бояться втратити сферу впливу. Намагаються втримати її через всяких своїх бабок. От ходить селом їхня дячиха, яка колись була директором школи і її звільнили. Вона влізла в церкву і там починає каламутити. Я кажу до неї: не роби дурниць, а вона агітує… Це людина, яка раніше дітей від церкви відганяла, казала, що Бога нема. Тепер прозріла? Там віри нема! І ніякого захоплення не було. Люди пішли з Московського патріархату свідомо», – каже член ініціативної групи.

Після переходу в Київський патріархат, за словами Василя Трачука, до церкви почала більше ходити молодь, чоловіки.

«Правий сектор» у Котюжини під час переходу приїжджав. Але місцеві говорять, що це робили, аби вберегтися від привізних «козачків».

«Я не кажу, що Правий сектор» – святі, але вони в Котюжинах не відкривали церкву. Це не якісь з рогами, а люди, які хочуть Української Церкви», — оцінює роль у подібних ситуаціях переходу громад о. Святослав Швець.

Наразі громада УПЦ (МП) служить у церковній хаті біля храму, в якій «прописаний» священик із родиною. Але він живе не в Котюжинах, а в селі Гніздичне. Громада зверталася до священика, аби він знався з реєстрації, але той відмовився. З цього приводу громада звернулася до прокуратури і поліції. Тож продовження буде.