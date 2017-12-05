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На Херсонщині в храмі УАПЦ вперше відслужили Літургію для вірних УГКЦ
6 грудня 2017, 16:01 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
З благословення Екзарха Одеського та Адміністратора Кримського владики Михайла та з дозволу владики Ігоря (Ісіченка), Архиєпископа Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (УАПЦо), 3 грудня 2017 року відбулася знакова подія для парафії Стрітення Господнього м. Олешки. У парафії була відслужена перша Свята Літургія для греко-католицької громади цього міста.
До цього часу греко-католики, долаючи немалу відстань, доїжджали на Святу Літургію до монастиря отців василіан УГКЦ, що в Херсоні.
Оскільки громада власного храму ще не має, тому зі щедрої гостинності настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці прот. Леоніда Сливканича Богослужіння відбулося і надалі проводитимуться в храмі Покрови Пресвятої Богородиці УАПЦ м. Олешки. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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