На Херсонщині в храмі УАПЦ вперше відслужили Літургію для вірних УГКЦ

З благословення Екзарха Одеського та Адміністратора Кримського владики Михайла та з дозволу владики Ігоря (Ісіченка), Архиєпископа Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (УАПЦо), 3 грудня 2017 року відбулася знакова подія для парафії Стрітення Господнього м. Олешки. У парафії була відслужена перша Свята Літургія для греко-католицької громади цього міста.

До цього часу греко-католики, долаючи немалу відстань, доїжджали на Святу Літургію до монастиря отців василіан УГКЦ, що в Херсоні.

Оскільки громада власного храму ще не має, тому зі щедрої гостинності настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці прот. Леоніда Сливканича Богослужіння відбулося і надалі проводитимуться в храмі Покрови Пресвятої Богородиці УАПЦ м. Олешки. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.