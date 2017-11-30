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Єпископи УГКЦ та РКЦ в Україні проводять спільні реколекції у Брюховичах (Львів)
30 листопада 2017, 10:18 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Із 27 по 30 листопада у реколекційному центрі Львівської архиєпархії УГКЦ у Брюховичах тривають спільні реколекції для греко-католицьких та римо-католицьких єпископів. Духовні науки провадить отець Джермано Марані, ТІ, професор Східного папського інституту.
Упродовж трьох днів учасники реколекцій мають змогу слухати духовні науки, присвячувати час молитві та роздумам, а також брати участь у Божественних Літургіях у візантійсько-українському та латинському обрядах.
Як йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, сьогодні, 30 листопада, відбудеться братня зустріч греко-католицьких та римо-католицьких єпископів України. Під час зустрічі будуть говорити про душпастирство молоді, опрацювання питальника для секретаріату Папського Синоду, про акцію «Папа для України» та про співпрацю між реорганізованим технічним комітетом і місцевими Католицькими Церквами в Україні та інші питання.
На братній зустрічі доповідатимуть владика Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в Україні, владика Едвард Кава, Єпископ-помічник Львівської архидієцезії, та голови молодіжних комісій УГКЦ та РКЦ в Україні.
У прес-службі Львівської Архідієцезії РКЦ повідомляють, що учасники реколекцій дуже схвально оцінюють потребу таких реколекцій, коли католицькі єпископи можуть хоча би один раз в рік зустрітись всі разом - для молитви та спілкування, аналізу та планування спільної роботи.
«Спільні реколекції - це іспит сумління, відновлення глибокого сопричастя, яке є між нами і Богом, а відтак між нами, братами. Коли католицькі єпископи двох обрядів, латинського та візантійського, разом роблять свій іспит сумління перед Богом, разом своє сопричастя з Богом і ближнім, ми тоді обновляємось і відчуваємо, що ми є одною єдиною Церквою, одною родиною, хоча живемо у різних традиціях», - поділився Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.
«Реколекціоніст заохочує нас побачити своє життя і заглибитись у стосунки з Ісусом Христом, який довірив нам, єпископам свою Церкву. І отець-реколекціоніст допомагає нам, щоби ми свою справу добре виконували, ще більше уподібнюючись до Ісуса Христа за прикладами святих: Матері Терези, Адама Хмельовського, Максиміліана Кольбе і інших, кого ми згадуємо під час конференцій», - розповів Львівський Митрополит РКЦ Архиєпископ Мечислав Мокшицький.
Завершаться реколекції, стогодні, 30 листолада.
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