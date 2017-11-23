З ініціативи місії ОБСЄ УПЦ (МП) та УПЦ КП обговорили у Львові міжконфесійні відносини серед громад

25 листопада 2017, 12:06 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

22 листопада у Львові відбулася зустріч-обговорення місцевих діалогових зусиль за участі представників Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Православної Церкви (Московського Патріархату) в Рівненській і Тернопільській областях, Зустріч організувало бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. Про це інформує Прес-центр Київської Пватріархії.

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З благословення архиєпископа Рівненського і Острозького Іларіона участь в заході взяли клірики Рівненської єпархії: благочинний Дубенського районного благочиння протоієрей Ігор Загребельний, благочинний Здолбунівського благочиння протоієрей Юрій Лукашик, а також протоієрей Володимир Шевчук та протоієрей Василій Рудніцький.

УПЦ (МП) представляла делегація на чолі з благочинним Дубенського району протоієреєм Анатолієм Богдановим.

Також на зустрічі були присутні голова Дубенської РДА Юрій Парфенюк та голова Дубенської районної ради Олександр Козак.

В ході зустрічі піднімались питання щодо покращення міжконфесійних відносин серед громад.

Як йдетьяс у повідомленні прес-центру УПЦ КП, за результатами обговорень прийнято рішення органам державної влади сприяти проведенню спільних заходів із залученням духовенства УПЦ Київського Патріархату та УПЦ (Московського Патріархату).

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теги до статті:ОБСЄ,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП
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