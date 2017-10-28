Папа Франциск і Патріарх Феофіл III у Ватикані говорили про важливість йти шляхом до повної єдності між Церквами

Патріарх Феофіл III, греко-православний Патріарх Єрусалимський, перебував з візитом в Римі з 22 по 25 жовтня. Патріарх зустрівся з керівниками ватиканських департаментів. 23 жовтня відбулася приватна аудієнція у Святішого Отця, повідомляє Радіо Ватикану.

Звертаючись до настоятеля Єрусалимської Православної Церкви, Папа Франциск згадав про зустріч з ним в Святих місцях. «Я з хвилюванням згадую молитовне стояння в Кувуклії, - сказав Св. Отець. - У зв'язку з цим я знову хочу висловити свою радість з приводу реставрації цього настільки священного місця».

Папа ще раз висловив солідарність з тими, хто страждає від зіткнень на Святій Землі:

«Невизначеність ситуації і нерозуміння між сторонами раніше сіють нестабільність, ведуть до обмеження основних прав, багато залишають свою землю. Тому я закликаю до Божої допомоги і прошу всі залучені сторони примножити зусилля, щоб були реалізовані умови для стабільного миру, заснованого на справедливості і на визнанні прав всіх людей. З цією метою слід рішуче відкинути використання будь-якої форми насильства, будь-якого виду дискримінації і будь-якого прояву нетерпимості до людей, до єврейських, християнських і мусульманських святинь. Святий град, статус-кво якого необхідно берегти і захищати, повинен стати місцем, де всі живуть в світі. Інакше для всіх буде тривати нескінченна спіраль страждань».

Папа висловив надію, що різні християнські громади на Святій Землі будуть визнані як невід'ємна частина суспільства і зможуть робити внесок в загальне благо як повноправні громадяни і віруючі. Для цього, зазначив Папа, необхідно «більше співзвуччя між різними Церквами в регіоні».

«Я хочу знову підтвердити щире бажання і зобов'язання слідувати шляхом до повної єдності між нами, - сказав далі Папа Франциск. - Знаю, що деякі рани минулого, як і раніше залишають сліди в пам'яті багатьох. Не можна змінити історію, але, не забуваючи про серйозні проступки проти любові протягом століть, давайте разом спрямуємо погляд в майбутнє, до повного примирення і братньої єдності, давайте зараз докладати зусиль, як бажає того Господь. Поступати інакше сьогодні було б вкрай тяжкою провиною, це означало б нехтувати настійним закликом Христа і знаменнями часу, посіяним Духом на шляху Церкви. Натхнені одним і тим же Духом, не дозволимо спогадами про минулі епохи, зазначені труднощами сьогоднішнього дня і невизначеністю майбутнього, перешкодити нам разом прямувати до видимої єдності, разом молитися і працювати в справі благовістя і служіння потребуючим. Також і діалог між католиками і православними, який триває і в якому греко-православний Патріархат Єрусалима активно і конструктивно бере участь, - в цьому сенсі є знаком надії. Як прекрасно було б сказати про католиків і православних, що живуть в Єрусалимі, те, що євангеліст Лука говорив про першу християнську громаду: "Всі віруючі були разом, одне серце і одна душа"! »