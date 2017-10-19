У Коломиї капелани УГКЦ організували цілодобове чергування біля Благовіщенської церкви

19 жовтня 2017, 10:45 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Координаційна рада військових капеланів УГКЦ у Коломиї прийняла рішення щодо подальших богослужінь біля храму Благовіщення.

Про це у Facebook повідомив капелан Василь Довганюк, пише Дзеркало Коломиї.

“Богослужіння щоденно о 9.00, 13.00, 17.00 духовенством УГКЦ.

Цілодобове чергування і молитви.

Заборона служіння біля храму представникам МП.

Координатор військових капеланів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ – о. Михайло Дзюба!” – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на початку літа громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під юрисдикції Московського Патріархату.

Після перемовин приміщення храму опечатали.

Згодом невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення.

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ зробила заяву щодо подій навколо храму Благовіщення і опублікувала історичні відомості про церкву.

Московський Патріархат у свою чергу звинуватив Коломийську міську раду в “розпалюванні ворожнечі та дестабілізації міжконфесійних відносин в регіоні”.

У результаті частина парафіян вирішила перейти з підпорядкування Московського Патріархату до Київського

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теги до статті:Стосунки між УГКЦ і УПЦ (МП),Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці в Коломиї
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    Останні коментарі

    • Taras Antoshevskyy | 19 жовтня 2017, 14:52

      А я підозрюю, що в селі більшість людей ходить до церкви і мають право вирішувати якої конфесії вона має бути. А тому не варто свої безпідставні думки видавати за істину!

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 14:01

      Цей стратегічний маршрут Київ - Хероснес Таврійський - Константинополь - Єрусалим ось уже впродовж кількох століть є (поряд з іншими) вельми важливим напрямом стратегічно-"сакральної"

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 13:39

      "Перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підпримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи." Дуже цікаво: а

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:51

      https://kyrios.org.ua/literature/articles/20107-divni-apostoli-j-proroki-velichi-i-slavi-ii-erusalima.html

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

      https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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