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У Коломиї капелани УГКЦ організували цілодобове чергування біля Благовіщенської церкви
19 жовтня 2017, 10:45 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Координаційна рада військових капеланів УГКЦ у Коломиї прийняла рішення щодо подальших богослужінь біля храму Благовіщення.
Про це у Facebook повідомив капелан Василь Довганюк, пише Дзеркало Коломиї.
“Богослужіння щоденно о 9.00, 13.00, 17.00 духовенством УГКЦ.
Цілодобове чергування і молитви.
Заборона служіння біля храму представникам МП.
Координатор військових капеланів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ – о. Михайло Дзюба!” – йдеться у дописі.
Нагадаємо, на початку літа громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під юрисдикції Московського Патріархату.
Після перемовин приміщення храму опечатали.
Згодом невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення.
Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ зробила заяву щодо подій навколо храму Благовіщення і опублікувала історичні відомості про церкву.
Московський Патріархат у свою чергу звинуватив Коломийську міську раду в “розпалюванні ворожнечі та дестабілізації міжконфесійних відносин в регіоні”.
У результаті частина парафіян вирішила перейти з підпорядкування Московського Патріархату до Київського
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- 19 жовтня 2017, 14:52
А я підозрюю, що в селі більшість людей ходить до церкви і мають право вирішувати якої конфесії вона має бути. А тому не варто свої безпідставні думки видавати за істину! |
- 19 жовтня 2017, 14:01
Цей стратегічний маршрут Київ - Хероснес Таврійський - Константинополь - Єрусалим ось уже впродовж кількох століть є (поряд з іншими) вельми важливим напрямом стратегічно-"сакральної" |
- 19 жовтня 2017, 13:39
"Перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підпримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи." Дуже цікаво: а |
- 19 жовтня 2017, 11:51
https://kyrios.org.ua/literature/articles/20107-divni-apostoli-j-proroki-velichi-i-slavi-ii-erusalima.html |
- 19 жовтня 2017, 11:37
https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html |
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