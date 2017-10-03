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Глава УГКЦ у Мінську зустрівся зі священиками Білоруської Греко-Католицької Церкви
5 жовтня 2017, 09:43 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
В рамках свого візиту до Мінська з 27 вересня по 1 жовтня 2017 року для участі у щорічній Пленарній асамблеї Ради Єпископських Конференцій Європи, Патріарх Святослав, Глава УГКЦ, зустрівся з греко-католицькими священиками Білорусі. Для спілкування з Главою УГКЦ до Мінська приїхали представники духовенства Білоруської Греко-Католицької Церкви з різних регіонів країни.
Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, ще напередодні, під час зустрічі Ради Єпископських Конференцій Європи з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Патріарх Святослав у своєму виступі сказав: «Сьогодні я тут для того, щоб не тільки брати участь в цій конференції, але також щоб зустрітися з нашими братами греко-католиками Білорусі, підтримати їх і зробити все для того, щоб взаєморозуміння і співпраця між Церквами була основою гарного майбутнього наших країн, наших народів і наших Церков».
Священики БГКЦ ознайомили Блаженнішого Святослава з різними душпастирськими ініціативами та обставинами їхнього служіння. Зі свого боку Предстоятель УГКЦ висловив їм слова визнання і підтримки їх ревного душпастирського служіння.
«Ваша Мати – Київська Церква засвідчує вам своє вболівання за вас, ваші парафії і вашу Церкву. Моїм бажанням є, щоб між нами розвивалася якнайтісніша співпраця задля спільного блага», ‒ сказав Блаженніший Святослав.
Він розповів священикам про стратегію розвитку УГКЦ «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» і висловив запрошення широко користати із напрацьованих програм, ініціатив задля оживлення і розбудови парафій БГКЦ.
Також Глава УГКЦ сказав, що Київська Трьохсвятительська духовна семінарія готова приймати на навчання семінаристів з Білорусі, адже «ця семінарія створена у відповідь на душпастирські потреби Східної, Південної і Центральної України, які сьогодні є подібні до обставин у Білорусі».
Учасники зустрічі сприйняли візит Предстоятеля УГКЦ з великою радістю і вдячністю, як дорогоцінний момент, який зміцнює віру, надію і любов до рідної духовної спадщини.
Довідка: Під час Другої світової війни Греко-Католицька Церква в Білорусі була знищена, а в комуністичний період заборонена. У 1990 році вона відновила офіційну душпастирську діяльність. 11 березня 1990 року в Мінську (у невеликому римо-католицькому храмі на кладовищі) відбулася перша Божественна Літургія в Білорусі.
У вересні 1990 року у Мінську була зареєстрована перша, після Другої світової війни, греко-католицька парафія в Білорусі парафія Святого праведного Йосифа.
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