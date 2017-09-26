Митрополит РПЦ поскаржився Папі Римському на Україну

Папа Римський Франциск у вівторок обговорив ситуацію в Україні з митрополитом РПЦІларіоном, який очолює департамент зовнішніх зв'язків РПЦ. Про це повідмоляє Голос Америки з посиланням на Радіо Ватикан.

Митрополит Іларіон заявив, що обговорив з Папою Франциском ситуацію в Україні, "де, на нашу думку, порушення релігійних свобод є досить видимими та відкритими".

Сайт "Радіо Ватикану" не представив позицію Понтифіка з цього приводу. Папа Римський неодноразово закликав до миру в Україні.

При цьому Іларіон звернув увагу на запропоновані Верховною Радою України закони, які "дискримінують" УПЦ (МП).

Іларіон також розповів, що немає підстав говорити про примирення між православними та греко-католиками в Україні.