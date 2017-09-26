Митрополит РПЦ поскаржився Папі Римському на Україну

27 вересня 2017, 11:13 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський Франциск у вівторок обговорив ситуацію в Україні з митрополитом РПЦІларіоном, який очолює департамент зовнішніх зв'язків РПЦ. Про це повідмоляє Голос Америки з посиланням на Радіо Ватикан.

Митрополит Іларіон заявив, що обговорив з Папою Франциском ситуацію в Україні, "де, на нашу думку, порушення релігійних свобод є досить видимими та відкритими".

Сайт "Радіо Ватикану" не представив позицію Понтифіка з цього приводу. Папа Римський неодноразово закликав до миру в Україні.

При цьому Іларіон звернув увагу на запропоновані Верховною Радою України закони, які "дискримінують" УПЦ (МП).

Іларіон також розповів, що немає підстав говорити про примирення між православними та греко-католиками в Україні.

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теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Стосунки між УГКЦ і РПЦ,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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