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Митрополит РПЦ поскаржився Папі Римському на Україну
27 вересня 2017, 11:13 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський Франциск у вівторок обговорив ситуацію в Україні з митрополитом РПЦІларіоном, який очолює департамент зовнішніх зв'язків РПЦ. Про це повідмоляє Голос Америки з посиланням на Радіо Ватикан.
Митрополит Іларіон заявив, що обговорив з Папою Франциском ситуацію в Україні, "де, на нашу думку, порушення релігійних свобод є досить видимими та відкритими".
Сайт "Радіо Ватикану" не представив позицію Понтифіка з цього приводу. Папа Римський неодноразово закликав до миру в Україні.
При цьому Іларіон звернув увагу на запропоновані Верховною Радою України закони, які "дискримінують" УПЦ (МП).
Іларіон також розповів, що немає підстав говорити про примирення між православними та греко-католиками в Україні.
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