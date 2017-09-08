Зроблено ще один крок до католицько-православного порозуміння

14 вересня 2017, 10:26 | Міжцерковні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

З 5 по 9 вересня 2017 року на острові Лерос (Греція) відбулося засiдання  Координаційного комітету Спільної Міжнародної комісії для богословського діалогу між Католицькою і Православною Церквами. У засіданні взяло участь вісімнадцять експертів, які представляли обидві Церкви. Про це РІСУ повідомила прес-служба Інституту екуменічних студій УКУ.

Очолювали наради кардинал Курт Кох, Президент Папської Ради для Сприяння Єдності Християн, і архиєпископ з Телмессос, Йов Ґеча. Українську Греко-Католицьку Церкву представляв отець доктор Іван Дацько, президент Іституту екуменічних студій Українського католицького університету.

На основі спільного документу «Синодальність та Примат під час першого тисячоліття – назустріч спільному розумінню служінню для єдності Церков» від 21 вересня 2016 року, який був апробований у К’єті (Італія), Координаційний комітет створив дві підкомісії для опрацювання двох питань. Ці питання звучать так: На шляху до єдності у вірі: богословські й канонічні питання та Примат і Синодальність у другому тисячолітті і сьогодні.

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Обидві підкомісії складатимуться з п’ятьох представників від православної Церкви та п’ятьох – від Католицької. Впродовж року під час трьох сесій буде здійснюватися робота над підготовкою відповідного документу, який буде представлений на пленарному засіданні Спільної Комісії для богословського діалогу між Католицькою і Православною церквами восени 2019 року. 

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теги до статті:Іван Дацько,Йов Ґеча,Католицько-православний діалог,Курт Кох
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Коментарі

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  • Fr. Valerii | 14 вересня 2017, 10:47
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    Митр. Іларіона (РПЦ), який на світлині перший зліва, чомусь не згадали. Виходить, що РПЦ вже порузумілась з УГКЦ?

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