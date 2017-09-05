Папа привітав учасників православного семінару в Бозе за участю Патріархів Варфоломій І та Феодора ІІ

Папа Франциск надіслав привітання учасникам XXV Міжнародного екуменічного семінару православної духовності, що від 6 до 9 вересня 2017 р. відбувається в екуменічному монастирі в Бозе на півночі Італії, інформує Радіо Ватикану.

Цьогорічна тема звучить: «Дар гостинності», а серед доповідачів – Константинопольський Патріарх Варфоломій І та Александрійський Патріарх Феодор ІІ. Представлення традиції християнського Сходу, навчань Отців, приклад монашества й свідчення про сьогодення православних Церков, покликані допомогти розбудити сумління християн щодо актуальних викликів, пов’язаних з міграцією.

У листі, адресованому на ім’я засновника спільноти в Бозе брата Енцо Б’янкі, Глава Католицької Церкви надсилає свої щирі вітання організаторам та учасникам, й особливими «щирими обіймами миру» прагне обійняти патріархів Вартоломея та Теодора, зазначаючи, що їхня присутність віддає належне цій ініціативі, що відзначає 25-річчя.

«Цьогорічна тема – “Дар гостинності” – є промовистою та актуальною. Це правда, що гостинність є даром. Даром, який ми, насамперед, отримали, бо ми – гості у світі, створеному для нас, який слід оберігати, але в цьому світі ми є приходнями, чужинцями на землі, будучи зарошеними та очікуваними гостями в небі, де перебуває наше громадянство», – пише Папа, додаючи:

«В той же час, як учні-прочани, ми покликані зосередити свій погляд на чомусь немеркнучому, на милосердній любові, що не матиме кінця (пор 1 Кор 13,8), приймати одні одних як Господній дар, розвивати взаємні опіку та любов, мати “співчуття, брати участь у болях страждаючих, приймати як власне зло негаразди інших” (М. Кавасила, Життя в Христі, VI,8). Бажаю вам, щоб це покликання було оживлене смиренним і щирим слуханням та призадумою цих днів, щоб дедалі більше зростали братерські та зрілі почуття справжньої “гостинності серця”, аби разом прямуючи до Божого Царства, ми відчували спонуку чинити сміливіші та конкретні кроки до повного сопричастя».