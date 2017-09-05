На острові Лерос розпочалося засідання комісії з координації католицько-православного богословського діалогу

5 вересня 2017, 15:45 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папська Рада сприяння єдності між християнами повідомляє, що від 5 до 9 вересня 2017 р. на грецькому острові Лерос відбудеться засідання координаційного комітету Змішаної міжнародної комісії богословського діалогу між Католицькою та Православними Церквами.

За інформацією Радіо Ватикану, засідання проходять під проводом співголів: кардинала Курта Коха, Президента Папської Ради сприяння єдності між християнами, та Архиєпископа Телмісського Йова (Гечі) із Константинопольського патріархату.

Після оприлюднення спільного документу «Синодальність і першість в першому тисячоріччі. Прямуючи до спільного порозуміння в служінні єдності Церкви», прийнятого минулого вересня під час зустрічі в італійському місті К’єті, завданням координаційного комітету є визначити майбутні кроки католицько-православного богословського діалогу.

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теги до статті:Католицько-православний діалог
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