- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Митрополит Іларіон поскаржився Держсекретарю Ватикану на українських греко-католиків
22 серпня 2017, 12:45 | Міжцерковні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
У Відділі зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату 21 серпня відбулася зустріч голови ВЗЦЗ митрополита Волоколамського Іларіона з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтром Пароліном, який відвідує Росію з офіційним візитом на запрошення Міністерства закордонних справ Російської Федерації.
У ході бесіди були порушені ключові теми двосторонніх відносин між Московським Патріархатом та Римо-Католицькою Церквою у контексті сучасної міжнародної обстановки. Митрополит Іларіон підкреслив, що сьогодні однією з найбільш актуальних проблем є трагічне становище християн на Близькому Сході. Голова ВЗЦЗ відзначив важливу роль Робочої групи, створеної для цієї мети Комісією по взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації, у якій беруть участь представники Російської Православної Церкви, Римо-Католицької Церкви, інших християнських конфесій, а також мусульманських громад.
Обговорюючи перспективи вирішення сирійського кризи, співрозмовники погодилися, що, перш за все, необхідно покінчити з тероризмом на території Сирії, і тільки після досягнення миру в країні має визначатися її політичне майбутнє. Митрополит Іларіон і кардинал Паролін відзначили корисність подальших консультацій між Московським Патріархатом і Святим Престолом з проблеми Близького Сходу і необхідність продовжувати співпрацю в гуманітарній сфері на цьому напрямку.
Як повідомляє Служба комунікації ВЗЦЗ, у ході переговорів обговорювалася також проблема триваючого конфлікту в Україні. Митрополит Іларіон поділився стурбованістю у зв'язку із законопроектами № 4128, 4511 і 5309, які залишаються на порядку денному обговорення Верховною Радою і висловив вдячність Святому Престолу за підтримку позиції Московського Патріархату в цьому питанні.
«Владика також з жалем зазначив окремі випадки політизованих висловлювань і агресивних дій з боку представників Української Греко-Католицької Церкви на Україні. Сторони висловили спільне переконання, що політика не повинна втручатися в церковне життя, а Церкви на Україні покликані відігравати миротворчу роль і сприяти встановленню громадянської злагоди в країні», - зазначає Служба комунікації.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 22 серпня 2017, 14:49| Коментувати коментар
Таки- так. Це уніати винні, що палковнік Гундяєв брехав про свій годинник У Великий піст.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
До свого 25-ти річчя УКУ відкриває новітній Центр Митрополита Андрея Шептицького | 22 серпня 2017, 15:44 | Теологія і релігійна освіта |
У Богородчанах Московський Патріархат не хоче звільняти орендований костел | 22 серпня 2017, 14:55 | Земельні і мaйнові проблеми |
Участь в молитовному марафоні в Україні взяло 50 000 осіб | 22 серпня 2017, 13:55 | Світ протестантизму |
Митрополит Іларіон поскаржився Держсекретарю Ватикану на українських греко-католиків | 22 серпня 2017, 12:45 | Міжцерковні стосунки |
Мукачівська греко-католицька єпархія наполягає звільнити зону історичного комплексу кафедрального собору | 22 серпня 2017, 12:14 | Земельні і мaйнові проблеми |
Останні коментарі
- 22 серпня 2017, 17:41
Так такой собор уже был в ноябре 1991г. и решение собора об автокефалии было, а дальше был отказ в автокефалии от РПЦ, и сейчас будет тоже самое. Какой смысл? |
- 22 серпня 2017, 17:23
Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и |
- 22 серпня 2017, 16:40
Пошукова система показала інформацію про неоплатоніків Порфірія і Ієрокла, які в кінці III віку доказували, що вчення апостолів засноване на брехні і помилках. Порфірій написав аж 15 томів. Може ще |
- 22 серпня 2017, 14:49
Таки- так. Це уніати винні, що палковнік Гундяєв брехав про свій годинник У Великий піст. |
- 22 серпня 2017, 13:07
Когда общество выбирает себе в качестве духовных лидеров сборище морально разложившиеся воров, тунеядцев, дармоедов и бездельников, не обязательно долго и напряжённо морщить лоб, чтобы понять |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 22 серпня 2017, 17:23
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі