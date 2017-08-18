Митрополит Іларіон поскаржився Держсекретарю Ватикану на українських греко-католиків

22 серпня 2017, 12:45 | Міжцерковні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Відділі зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату 21 серпня відбулася зустріч голови ВЗЦЗ митрополита Волоколамського Іларіона з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтром Пароліном, який відвідує Росію з офіційним візитом на запрошення Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

У ході бесіди були порушені ключові теми двосторонніх відносин між Московським Патріархатом та Римо-Католицькою Церквою у контексті сучасної міжнародної обстановки. Митрополит Іларіон підкреслив, що сьогодні однією з найбільш актуальних проблем є трагічне становище християн на Близькому Сході. Голова ВЗЦЗ відзначив важливу роль Робочої групи, створеної для цієї мети Комісією по взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації, у якій беруть участь представники Російської Православної Церкви, Римо-Католицької Церкви, інших християнських конфесій, а також мусульманських громад.

Обговорюючи перспективи вирішення сирійського кризи, співрозмовники погодилися, що, перш за все, необхідно покінчити з тероризмом на території Сирії, і тільки після досягнення миру в країні має визначатися її політичне майбутнє. Митрополит Іларіон і кардинал Паролін відзначили корисність подальших консультацій між Московським Патріархатом і Святим Престолом з проблеми Близького Сходу і необхідність продовжувати співпрацю в гуманітарній сфері на цьому напрямку.

Як повідомляє Служба комунікації ВЗЦЗ, у ході переговорів обговорювалася також проблема триваючого конфлікту в Україні. Митрополит Іларіон поділився стурбованістю у зв'язку із законопроектами № 4128, 4511 і 5309, які залишаються на порядку денному обговорення Верховною Радою і висловив вдячність Святому Престолу за підтримку позиції Московського Патріархату в цьому питанні.

«Владика також з жалем зазначив окремі випадки політизованих висловлювань і агресивних дій з боку представників Української Греко-Католицької Церкви на Україні. Сторони висловили спільне переконання, що політика не повинна втручатися в церковне життя, а Церкви на Україні покликані відігравати миротворчу роль і сприяти встановленню громадянської злагоди в країні», - зазначає Служба комунікації.

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теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Католицько-православний діалог,П'єтро Паролін
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 22 серпня 2017, 14:49
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    Таки- так. Це уніати винні, що палковнік Гундяєв брехав про свій годинник У Великий піст.

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