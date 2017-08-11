Держсекретар Ватикану та Патріарх РПЦ обговорять ситуацію в Україні

Українське питання буде однією з тем обговорення під час майбутнього візиту держсекретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Паролін в Москву 20-24 серпня.

"Не знімається з порядку українське питання, яке залишається проблемне у відносинах двох Церков через періодичні деструктивні дії греко-католиків на Україні, а також має гуманітарний вимір", - сказав порталу "Інтерфакс-Релігія" секретар синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків з міжхристиянських відносин єромонах Стефан (Ігумнов).

Він підкреслив, що "в Російській Православній Церкві цінують позицію Ватикану з цього питання, яка не дозволяє використовувати Святий Престол для спекуляцій з метою подальшої ескалації української кризи та для того, щоб вивести конфлікт в країні у суто релігійну площину".

Священик зазначив, що візит проходить на тлі активізації відносин після зустрічі Патріарха і Папи між Російською Православною Церквою і Ватиканом і "позначить черговий етап взаємодії, яка розвивається по найрізноманітніших напрямках".

"Російська Православна Церква та Римо-Католицька Церква є найбільшими християнськими спільнотами у світі. Їх лідери не бояться брати на себе відповідальність авторитетно впливати на ті процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, піднімати свій голос на захист традиційної моралі, на підтримку християн, які страждають в різних регіонах світу, в першу чергу на Близькому Сході, і з цілої низки інших питань, від успішного вирішення яких залежить майбутнє всього людства ", - сказав отець Стефан.

Відповідаючи на питання про можливість обговорення на зустрічі перспектив візиту Папи Франциска в Москву, священик нагадав недавнє інтерв'ю держсекретаря Ватикану, в якому той заявляв, що не має наміру говорити про це з Патріархом у ході свого візиту.