Держсекретар Ватикану та Патріарх РПЦ обговорять ситуацію в Україні

16 серпня 2017, 13:00 | Міжцерковні стосунки | 2 |   | Код для блогу |  | 

Українське питання буде однією з тем обговорення під час майбутнього візиту держсекретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Паролін в Москву 20-24 серпня.

"Не знімається з порядку українське питання, яке залишається проблемне у відносинах двох Церков через періодичні деструктивні дії греко-католиків на Україні, а також має гуманітарний вимір", - сказав порталу "Інтерфакс-Релігія" секретар синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків з міжхристиянських відносин єромонах Стефан (Ігумнов).

Він підкреслив, що "в Російській Православній Церкві цінують позицію Ватикану з цього питання, яка не дозволяє використовувати Святий Престол для спекуляцій з метою подальшої ескалації української кризи та для того, щоб вивести конфлікт в країні у суто релігійну площину".

Священик зазначив, що візит проходить на тлі активізації відносин після зустрічі Патріарха і Папи між Російською Православною Церквою і Ватиканом і "позначить черговий етап взаємодії, яка розвивається по найрізноманітніших напрямках".

"Російська Православна Церква та Римо-Католицька Церква є найбільшими християнськими спільнотами у світі. Їх лідери не бояться брати на себе відповідальність авторитетно впливати на ті процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, піднімати свій голос на захист традиційної моралі, на підтримку християн, які страждають в різних регіонах світу, в першу чергу на Близькому Сході, і з цілої низки інших питань, від успішного вирішення яких залежить майбутнє всього людства ", - сказав отець Стефан.

Відповідаючи на питання про можливість обговорення на зустрічі перспектив візиту Папи Франциска в Москву, священик нагадав недавнє інтерв'ю держсекретаря Ватикану, в якому той заявляв, що не має наміру говорити про це з Патріархом у ході свого візиту.

 

Система Orphus
теги до статті:Ватикан-Росія,Кирил (Гундяєв),П'єтро Паролін,УГКЦ
Рейтинг
0
0
2коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Ігор Мицько | 16 серпня 2017, 17:15
    Коментувати коментар

    І що, Гундяєв дозволить Папі іменувати на Лівобережжі та Півдні України не екзархів, а повноправних єпископів?

  • enzian | 16 серпня 2017, 16:34
    Коментувати коментар

    Що тут обговорювати? Москалі, руки геть від України!

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 16 серпня 2017, 17:15

    І що, Гундяєв дозволить Папі іменувати на Лівобережжі та Півдні України не екзархів, а повноправних єпископів?

  • Василий Петров | 16 серпня 2017, 16:48

    Иными словами, священник своим т.н. служением грабит и бесстыдно облапошивает всех приходящих к нему, взымая с них плату где только можно, как и за что, в то время как люди абсолютно даром и за свои

  • enzian | 16 серпня 2017, 16:34

    Що тут обговорювати? Москалі, руки геть від України!

  • Василий Петров | 16 серпня 2017, 10:33

    Ученик не больше учителя своего, если Христос умыл ноги ученикам, не должны ли батюшки также поступать со всеми приходящими к ним???? Пусть не ноги, можно и руки, но вот вопрос: кто то видел хотя бы

  • Василий Петров | 16 серпня 2017, 10:19

    Церковь надо было призывать к ответу ещё вчера за то, что под видом христианства впаривают людям оголтелое язычество и при этом не устают собирать деньги на т.н.свои нужды, в то время как строят себе

Популярні статті місяця