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Держсекретар Ватикану та Патріарх РПЦ обговорять ситуацію в Україні
16 серпня 2017, 13:00 | Міжцерковні стосунки | 2 | | Код для блогу | |
Українське питання буде однією з тем обговорення під час майбутнього візиту держсекретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Паролін в Москву 20-24 серпня.
"Не знімається з порядку українське питання, яке залишається проблемне у відносинах двох Церков через періодичні деструктивні дії греко-католиків на Україні, а також має гуманітарний вимір", - сказав порталу "Інтерфакс-Релігія" секретар синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків з міжхристиянських відносин єромонах Стефан (Ігумнов).
Він підкреслив, що "в Російській Православній Церкві цінують позицію Ватикану з цього питання, яка не дозволяє використовувати Святий Престол для спекуляцій з метою подальшої ескалації української кризи та для того, щоб вивести конфлікт в країні у суто релігійну площину".
Священик зазначив, що візит проходить на тлі активізації відносин після зустрічі Патріарха і Папи між Російською Православною Церквою і Ватиканом і "позначить черговий етап взаємодії, яка розвивається по найрізноманітніших напрямках".
"Російська Православна Церква та Римо-Католицька Церква є найбільшими християнськими спільнотами у світі. Їх лідери не бояться брати на себе відповідальність авторитетно впливати на ті процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, піднімати свій голос на захист традиційної моралі, на підтримку християн, які страждають в різних регіонах світу, в першу чергу на Близькому Сході, і з цілої низки інших питань, від успішного вирішення яких залежить майбутнє всього людства ", - сказав отець Стефан.
Відповідаючи на питання про можливість обговорення на зустрічі перспектив візиту Папи Франциска в Москву, священик нагадав недавнє інтерв'ю держсекретаря Ватикану, в якому той заявляв, що не має наміру говорити про це з Патріархом у ході свого візиту.
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- 16 серпня 2017, 17:15| Коментувати коментар
І що, Гундяєв дозволить Папі іменувати на Лівобережжі та Півдні України не екзархів, а повноправних єпископів?
- 16 серпня 2017, 16:34| Коментувати коментар
Що тут обговорювати? Москалі, руки геть від України!
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- 16 серпня 2017, 17:15
І що, Гундяєв дозволить Папі іменувати на Лівобережжі та Півдні України не екзархів, а повноправних єпископів? |
- 16 серпня 2017, 16:48
Иными словами, священник своим т.н. служением грабит и бесстыдно облапошивает всех приходящих к нему, взымая с них плату где только можно, как и за что, в то время как люди абсолютно даром и за свои |
- 16 серпня 2017, 16:34 |
- 16 серпня 2017, 10:33
Ученик не больше учителя своего, если Христос умыл ноги ученикам, не должны ли батюшки также поступать со всеми приходящими к ним???? Пусть не ноги, можно и руки, но вот вопрос: кто то видел хотя бы |
- 16 серпня 2017, 10:19
Церковь надо было призывать к ответу ещё вчера за то, что под видом христианства впаривают людям оголтелое язычество и при этом не устают собирать деньги на т.н.свои нужды, в то время как строят себе |
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