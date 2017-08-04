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Держсекретар Ватикану їде до Москви на зустріч з Путіним та Кирилом
10 серпня 2017, 15:55 | Міжцерковні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін 20-24 серпня 2017 здійснить візит до Росії. Очікується, що представник Святого Престолу зустрінеться із Володимиром Путіним та Патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим).
Про деталі свої подорожі кардинал П’єтро Паролін розповів в інтерв’ю італійському часопису «Corriere della Sera», повідомляє Католицький Медіа Центр.
«Мир становить ясний та невідкладний пріоритет як для Папи Франциска, так і для мене особисто, в цьому історичному періоді, коли ми є свідками зростання напруженості та конфліктів у різних частинах світу», – заявив кардинал.
Держсекретар Ватикану розповів, що проект його візиту готувався протягом тривалого часу і, якщо не станеться нічого непередбачуваного, то відбудуться заплановані зустрічі з Президентом Російської Федерації та Московським Патріархом.
Кардинал П’єтро Паролін пояснив, що Святий Престол має «особливе зацікавлення до розлогої східної частини Європи, яка, крім того, що втішається багатими культурними й релігійними традиціями, повинна відіграти роль у пошуках більшої стабільності та континенті та більшої єдності».
За його словами, «після періоду ідеологічного протистояння та нових перспектив, відкритих після завершення холодної війни, важливою є підтримка взаємних пошани, діалогу та співпраці, маючи перед собою справу поширення миру». Саме в такому ключі, після відвідин інших країн цього регіону, як от Білорусі, Кавказьких і Балтійських держав та України, черговим етапом стала Росія.
Відповідаючи на запитання про те, які теми будуть заторкуватись під час розмови з Президентом Путіним, кардинал Паролін зазначив, що «Церква не перестає закликати всіх політичних відповідальних планети не протиставляти національні чи часткові інтереси спільному благу, шанувати міжнародне право, тобто, не право на силу, але силу права й до згоди і співпраці між народами. Методом цього завжди є діалог».
За словами кардинала, з Патріархом Кирилом вони говоритимуть про взаємодію між Церквами. Бо, як зауважив він, «важливо шукати позитивні та відкриті можливості для подальшої розбудови міжцерковних стосунків та робити з боку Церков конструктивний вклад у вирішення проблем, які ставлять виклики перед людством».
Держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін в інтерв’ю також зазначив, що серед завдань його візиту «не числиться підготовка ймовірної подорожі Святого Отця», висловивши при тому сподівання, що може «з Божою допомогою, зробити якийсь вклад також і в цьому напрямку».
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- 10 серпня 2017, 18:10| Коментувати коментар
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