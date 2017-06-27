- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа до делегації Константинопольського Патріархату: будьмо знаряддям єдності й миру
28 червня 2017, 10:36 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск 27 червня прийняв офіційну делегацію Константинопольського Вселенського Патріархату, що прибула до Ватикану з нагоди престольного празника святих Апостолів Петра і Павла, що припадає на 29 червня за григоріанським календарем. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Звертаючись до представників Патріархату Святіший Отець зазначив, що обмін делегаціями між Римською та Константинопольською Церквами з нагоди престольних празників підсилює прагнення повного відновлення сопричастя між католиками та православними.
«В першому тисячолітті, – сказав він, – християни Сходу та Заходу брали участь у тій же самій євхаристій ній трапезі, спільно зберігали ті ж самі істини віри, плекаючи, одночасно, різні богословські, духовні та канонічні традиції, сумісні з вченням Апостолів та Вселенських Соборів. Цей досвід є необхідним орієнтиром та джерелом натхнення для наших зусиль, спрямованих на відновлення повного сопричастя в наш час, сопричастя, яке не повинно бути невизначеною однорідністю.
Вселенський Архиєрей пригадав, що цього року відзначається п'ятдесята річниця візиту Папи Павла VI до Константинопольського Патріарха Атенагора, що відбувся в липні 1967 року, та відвідин Патріарха Атенагора до Риму в жовтні того ж року. «Приклад цих сміливих та далекоглядних пастирів, що керувалися виключно любов'ю до Христа та його Церкви, спонукає нас прямувати вперед на нашому шляху до повної єдності», – наголосив Папа. Саме тоді, за словами Святішого Отця, було вирішено започаткувати традицію обміну делегаціями на відповідні престольні празники.
Пригадуючи про нещодавню зустріч з Вселенським Патріархом Вартоломеєм I у Каїрі, Його Святість зазначив, що під час зустрічі він «побачив глибоке наближення у підході до певних проблем, що впливають на життя Церкви та світу в наш час».
Папа Франциск пригадав про наступне засідання Координаційного комітету Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Католицькою та Православною Церквами, що відбудеться у вересні цього року у місті Лерос (Греція). Засідання очолюватимуть Митрополит Паїсій, один з учасників делегації, та кардинал Курт Кох, Префект Папської Ради в справі єдності християн. Звертаючись до митрополита, Папа висловив сподівання, що ця зустріч відбудеться в духовному кліматі уважного слухання волі Господа та у визнанні «того спільного шляху, яким вже тепер разом крокують багато католицьких та православних віруючих у різних частинах світу», та принесе багато плодів для екуменічного діалогу.
На завершення Святіший Отець наголосив, що у молитві, яку Ісус Христос підносив до Отця напередодні Своїх страстей та смерті (пор. Ів 17:21), Він просив про єдність усіх Своїх учнів. «Виконання цього прохання залежить від Бога, але воно також передбачає нашу покірність і послух Його волі. З довірою до заступництва святих Петра і Павла та святого Андрія, молімося одні за одних та просімо Господа, щоб вчинив нас знаряддям єдності й миру», – сказав Папа.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Саудівській Аравії відновлять повноваження релігійної поліції | 28 червня 2017, 10:50 | Світові |
Папа до делегації Константинопольського Патріархату: будьмо знаряддям єдності й миру | 28 червня 2017, 10:36 | Міжцерковні стосунки |
У Миколаєві презентували колекцію картин із зображенням лютеранських церков України | 28 червня 2017, 10:35 | Лютерани |
На Вінничині відновлюють один із найбільших костелів Поділля, осквернений комуністичним режимом | 28 червня 2017, 10:27 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Максакова: Після загибелі чоловіка мене підтримав Патріарх Філарет | 28 червня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 27 червня 2017, 19:29
Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними. |
- 26 червня 2017, 22:40
Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими |
- 26 червня 2017, 10:47
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі. |
- 25 червня 2017, 20:55
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови. |
- 25 червня 2017, 20:24 |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
Коментарі