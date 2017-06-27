Папа до делегації Константинопольського Патріархату: будьмо знаряддям єдності й миру

Папа Франциск 27 червня прийняв офіційну делегацію Константинопольського Вселенського Патріархату, що прибула до Ватикану з нагоди престольного празника святих Апостолів Петра і Павла, що припадає на 29 червня за григоріанським календарем. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Звертаючись до представників Патріархату Святіший Отець зазначив, що обмін делегаціями між Римською та Константинопольською Церквами з нагоди престольних празників підсилює прагнення повного відновлення сопричастя між католиками та православними.

«В першому тисячолітті, – сказав він, – християни Сходу та Заходу брали участь у тій же самій євхаристій ній трапезі, спільно зберігали ті ж самі істини віри, плекаючи, одночасно, різні богословські, духовні та канонічні традиції, сумісні з вченням Апостолів та Вселенських Соборів. Цей досвід є необхідним орієнтиром та джерелом натхнення для наших зусиль, спрямованих на відновлення повного сопричастя в наш час, сопричастя, яке не повинно бути невизначеною однорідністю.

Вселенський Архиєрей пригадав, що цього року відзначається п'ятдесята річниця візиту Папи Павла VI до Константинопольського Патріарха Атенагора, що відбувся в липні 1967 року, та відвідин Патріарха Атенагора до Риму в жовтні того ж року. «Приклад цих сміливих та далекоглядних пастирів, що керувалися виключно любов'ю до Христа та його Церкви, спонукає нас прямувати вперед на нашому шляху до повної єдності», – наголосив Папа. Саме тоді, за словами Святішого Отця, було вирішено започаткувати традицію обміну делегаціями на відповідні престольні празники.

Пригадуючи про нещодавню зустріч з Вселенським Патріархом Вартоломеєм I у Каїрі, Його Святість зазначив, що під час зустрічі він «побачив глибоке наближення у підході до певних проблем, що впливають на життя Церкви та світу в наш час».

Папа Франциск пригадав про наступне засідання Координаційного комітету Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Католицькою та Православною Церквами, що відбудеться у вересні цього року у місті Лерос (Греція). Засідання очолюватимуть Митрополит Паїсій, один з учасників делегації, та кардинал Курт Кох, Префект Папської Ради в справі єдності християн. Звертаючись до митрополита, Папа висловив сподівання, що ця зустріч відбудеться в духовному кліматі уважного слухання волі Господа та у визнанні «того спільного шляху, яким вже тепер разом крокують багато католицьких та православних віруючих у різних частинах світу», та принесе багато плодів для екуменічного діалогу.

На завершення Святіший Отець наголосив, що у молитві, яку Ісус Христос підносив до Отця напередодні Своїх страстей та смерті (пор. Ів 17:21), Він просив про єдність усіх Своїх учнів. «Виконання цього прохання залежить від Бога, але воно також передбачає нашу покірність і послух Його волі. З довірою до заступництва святих Петра і Павла та святого Андрія, молімося одні за одних та просімо Господа, щоб вчинив нас знаряддям єдності й миру», – сказав Папа.