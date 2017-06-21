УГКЦ є носій видимої і повної єдності Церкви, а не перешкода екуменізму, - Патріарх Святослав кардиналу Коху у Ватикані

26 червня 2017, 13:51 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Після Божественної Літургії на папському престолі в соборі Святого Петра у Ватикані 25 червня Патріарх УГКЦ Святослав привітав кардинала Курта Коха, Президента Папської ради у справах єдності християн. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Вітаючи представника ватиканської дикастерії, Блаженніший Святослав наголосив, що УГКЦ є “найбільшою Східною Католицькою Церквою, котра є не перешкодою в екуменічному діалозі, а носієм видимої і повної єдності Церкви”. Ці слова кілька тисяч паломників привітали оплесками.

Додамо, що кардинал Курт Кох очолює Папську раду у справах єдності християн, до компетенції якої належать справи міжконфесійного діалогу, стосунки з православними та протестантськими Церквами, а також сприяння єдності християн.

Очільник цієї ватиканської дикастерії взяв участь у Богослужінні в соборі Святого Петра у Ватикані з нагоди ювілею 150-річчя канонізації св. Йосафата, українського святого мученика за єдність Церкви.

 

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теги до статті:Екуменізм,Курт Кох,Святослав (Шевчук),УГКЦ
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

    • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

      Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

    • haha | 23 червня 2017, 11:20

      Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

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