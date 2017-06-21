УГКЦ є носій видимої і повної єдності Церкви, а не перешкода екуменізму, - Патріарх Святослав кардиналу Коху у Ватикані

Після Божественної Літургії на папському престолі в соборі Святого Петра у Ватикані 25 червня Патріарх УГКЦ Святослав привітав кардинала Курта Коха, Президента Папської ради у справах єдності християн. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Вітаючи представника ватиканської дикастерії, Блаженніший Святослав наголосив, що УГКЦ є “найбільшою Східною Католицькою Церквою, котра є не перешкодою в екуменічному діалозі, а носієм видимої і повної єдності Церкви”. Ці слова кілька тисяч паломників привітали оплесками.

Додамо, що кардинал Курт Кох очолює Папську раду у справах єдності християн, до компетенції якої належать справи міжконфесійного діалогу, стосунки з православними та протестантськими Церквами, а також сприяння єдності християн.

Очільник цієї ватиканської дикастерії взяв участь у Богослужінні в соборі Святого Петра у Ватикані з нагоди ювілею 150-річчя канонізації св. Йосафата, українського святого мученика за єдність Церкви.