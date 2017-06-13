Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)

15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

14 червня 2017 року Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич) зустрівся з Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Клаудіо Гуджеротті. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

У зустрічі також взяв участь заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.

Під час розмови йшлося про сучасний стан православно-католицьких відносин як на глобальному, так і на українському рівні. Зокрема, Апостольському Нунцію була доведена позиція УПЦ (МП) щодо недавніх подій навколо Благовіщенського храму в Коломиї.

Співрозмовники торкнулися теми церковно-державних стосунків в Україні, зокрема законопроектів 4511 і 4128 та інших законодавчих ініціатив українського парламенту.

Нунцій підтвердив раніше висловлену стурбованість Ватикану згаданими законопроектами, яку, як йдеться у повідомленні, представники Державного Секретаріату Ватикану неодноразово доводили до відома Посла України при Святому Престолі та інших офіційних осіб української влади.

Про позицію Ватикану з приводу згаданих законопроектів архиєпископ Клаудіо Гуджеротті також інформував представників українського уряду.

Під час спілкування було зазначено, що православні і католики в Україні мають спільно шукати шляхи для мирного співіснування та свідчення про Христа.

Фото з офіційного сайту УПЦ (МП)

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теги до статті:Антоній (Паканич),ВРУ,Законопроект 4128,Законопроект 4511,Клаудіо Ґуджеротті,Православно-католицькі стосунки,Храм Благовіщення в Коломиї
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

      Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

      Гумор-сатира.

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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