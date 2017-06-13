Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)

14 червня 2017 року Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич) зустрівся з Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Клаудіо Гуджеротті. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

У зустрічі також взяв участь заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.

Під час розмови йшлося про сучасний стан православно-католицьких відносин як на глобальному, так і на українському рівні. Зокрема, Апостольському Нунцію була доведена позиція УПЦ (МП) щодо недавніх подій навколо Благовіщенського храму в Коломиї.

Співрозмовники торкнулися теми церковно-державних стосунків в Україні, зокрема законопроектів 4511 і 4128 та інших законодавчих ініціатив українського парламенту.

Нунцій підтвердив раніше висловлену стурбованість Ватикану згаданими законопроектами, яку, як йдеться у повідомленні, представники Державного Секретаріату Ватикану неодноразово доводили до відома Посла України при Святому Престолі та інших офіційних осіб української влади.

Про позицію Ватикану з приводу згаданих законопроектів архиєпископ Клаудіо Гуджеротті також інформував представників українського уряду.

Під час спілкування було зазначено, що православні і католики в Україні мають спільно шукати шляхи для мирного співіснування та свідчення про Христа.