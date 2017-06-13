- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
14 червня 2017 року Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич) зустрівся з Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Клаудіо Гуджеротті. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
У зустрічі також взяв участь заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоєрей Миколай Данилевич.
Під час розмови йшлося про сучасний стан православно-католицьких відносин як на глобальному, так і на українському рівні. Зокрема, Апостольському Нунцію була доведена позиція УПЦ (МП) щодо недавніх подій навколо Благовіщенського храму в Коломиї.
Співрозмовники торкнулися теми церковно-державних стосунків в Україні, зокрема законопроектів 4511 і 4128 та інших законодавчих ініціатив українського парламенту.
Нунцій підтвердив раніше висловлену стурбованість Ватикану згаданими законопроектами, яку, як йдеться у повідомленні, представники Державного Секретаріату Ватикану неодноразово доводили до відома Посла України при Святому Престолі та інших офіційних осіб української влади.
Про позицію Ватикану з приводу згаданих законопроектів архиєпископ Клаудіо Гуджеротті також інформував представників українського уряду.
Під час спілкування було зазначено, що православні і католики в Україні мають спільно шукати шляхи для мирного співіснування та свідчення про Христа.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Британії лідер ліберал-демократів пішов у відставку через релігію | 15 червня 2017, 10:41 | Світові
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП) | 15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки |
Предстоятель УПЦ (МП) закликав мерію не допустити проведення гей-параду в Києві 18 червня | 15 червня 2017, 09:51 | Релігія і суспільство
Єпископ Борис (Ґудзяк) закликав підтримати медреформу: Якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати | 14 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство
В Україні стартують 100 годин безперервної молитви | 14 червня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання
Останні коментарі
- 12 червня 2017, 11:31
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу". |
- 9 червня 2017, 22:41 |
- 9 червня 2017, 15:11 |
- 9 червня 2017, 12:46
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі |
- 9 червня 2017, 12:40
Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
7 червня 2017, 11:57 | Журналістські розслідування | | 9 червня 2017, 12:40
СБУ зацікавилося фінансуванням Московського Патріархату в Одесі
8 червня 2017, 10:06 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 12 червня 2017, 11:31
У Перемишлі невідомі пошкодили майно греко-католицького храму
9 червня 2017, 11:24 | УАПЦ | 9 червня 2017, 15:11
Скандальновідомого архиєпископа УАПЦ призначено настоятелем храму у Кам'янець-Подільську
Коментарі