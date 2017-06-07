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Громада УГКЦ в Коломиї очікує, коли УПЦ (МП) виконає свою обіцянку і поверне храм
8 червня 2017, 09:58 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, як і вся Українська Греко-Католицька Церква, послідовно виступає за збереження в Україні міжконфесійного миру та злагоди й нікому не наказує і не рекомендує захоплювати силою храми чи будь-яке інше майно.
Про це йдеться у заяві Коломийсько-Чернівецької єпархії щодо останніх подій навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломиї Івано-Франківської області, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Проте Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ заявляє, що не має наміру відмовлятися від історичного храму УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці, який розташований на кладовищі «Монастирок» в Коломиї, і перебуває у тимчасовому користуванні Української Православної Церкви (Московського Патріарху) і вірні якої не хочуть звільнити храм.
Зазначається, що в цьому храмі громада УПЦ (МП) справді останнім часом, з доброї волі греко-католицької громади Коломиї, молилася, допоки не збудує свого храму. Це було «жестом братньої любові й порозуміння» і щодо цього попередньо між двома громадами були досягнуті домовленості.
На сьогодні православна громада збудувала свій храм, в якому відбуваються Богослужіння. Тому греко-католики вже довший час чекають на виконання раніше даних обіцянок.
«Ми закликаємо всіх до спокійного і справедливого вирішення цього питання», – зазначають в УГКЦ.
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Останні коментарі
Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе