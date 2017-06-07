Громада УГКЦ в Коломиї очікує, коли УПЦ (МП) виконає свою обіцянку і поверне храм

8 червня 2017, 09:58 | Міжцерковні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, як і вся Українська Греко-Католицька Церква, послідовно виступає за збереження в Україні міжконфесійного миру та злагоди й нікому не наказує і не рекомендує захоплювати силою храми чи будь-яке інше майно.

Про це йдеться у заяві Коломийсько-Чернівецької єпархії щодо останніх подій навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломиї Івано-Франківської області, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Проте Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ заявляє, що не має наміру відмовлятися від історичного храму УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці, який розташований на кладовищі «Монастирок» в Коломиї, і перебуває у тимчасовому користуванні Української Православної Церкви (Московського Патріарху) і вірні якої не хочуть звільнити храм.

Зазначається, що в цьому храмі громада УПЦ (МП) справді останнім часом, з доброї волі греко-католицької громади Коломиї, молилася, допоки не збудує свого храму. Це було «жестом братньої любові й порозуміння» і щодо цього попередньо між двома громадами були досягнуті домовленості.

На сьогодні православна громада збудувала свій храм, в якому відбуваються Богослужіння. Тому греко-католики вже довший час чекають на виконання раніше даних обіцянок.

«Ми закликаємо всіх до спокійного і справедливого вирішення цього питання», – зазначають в УГКЦ.

 

 

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теги до статті:Майнові конфлікти,Стосунки між УГКЦ і УПЦ (МП),Храм Благовіщення в Коломиї
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Останні коментарі

  • Anatoliy Buchenko | 8 червня 2017, 10:38

    Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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