Громада УГКЦ в Коломиї очікує, коли УПЦ (МП) виконає свою обіцянку і поверне храм

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, як і вся Українська Греко-Католицька Церква, послідовно виступає за збереження в Україні міжконфесійного миру та злагоди й нікому не наказує і не рекомендує захоплювати силою храми чи будь-яке інше майно.

Про це йдеться у заяві Коломийсько-Чернівецької єпархії щодо останніх подій навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Коломиї Івано-Франківської області, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Проте Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ заявляє, що не має наміру відмовлятися від історичного храму УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці, який розташований на кладовищі «Монастирок» в Коломиї, і перебуває у тимчасовому користуванні Української Православної Церкви (Московського Патріарху) і вірні якої не хочуть звільнити храм.

Зазначається, що в цьому храмі громада УПЦ (МП) справді останнім часом, з доброї волі греко-католицької громади Коломиї, молилася, допоки не збудує свого храму. Це було «жестом братньої любові й порозуміння» і щодо цього попередньо між двома громадами були досягнуті домовленості.

На сьогодні православна громада збудувала свій храм, в якому відбуваються Богослужіння. Тому греко-католики вже довший час чекають на виконання раніше даних обіцянок.

«Ми закликаємо всіх до спокійного і справедливого вирішення цього питання», – зазначають в УГКЦ.