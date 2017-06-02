У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського Патріархату

4 червня в Коломиї виник конфлікт між віруючими Української Греко-Католицької Церкви та Української Православної Церкви Московського Цатріархату навколо будівлі однієї з церков.

Як повідомляє ІРrеs s з посиланням на місцевий телеканал НТК, йдеться про дерев'яну Благовіщенську церкву 17 століття. Активісти УГКЦ прийшли до будівлі церкви й організували там мітинг, під час якого заявили права на неї. Нібито раніше тут правили саме греко-католики, але за часів Радянського Союзу церква відійшла православним.

Місцева громада і священики намагалися переконати віруючих УПЦ вийти з-під Московського Патріархату. Ті, своєю чергою, висловили обурення такою пропозицією.

У підсумку священики УПЦ МП дозволили УГКЦ зайти в храм і відслужити там Літургію.