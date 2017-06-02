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У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського Патріархату
6 червня 2017, 09:30 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
4 червня в Коломиї виник конфлікт між віруючими Української Греко-Католицької Церкви та Української Православної Церкви Московського Цатріархату навколо будівлі однієї з церков.
Як повідомляє ІРrеs s з посиланням на місцевий телеканал НТК, йдеться про дерев'яну Благовіщенську церкву 17 століття. Активісти УГКЦ прийшли до будівлі церкви й організували там мітинг, під час якого заявили права на неї. Нібито раніше тут правили саме греко-католики, але за часів Радянського Союзу церква відійшла православним.
Місцева громада і священики намагалися переконати віруючих УПЦ вийти з-під Московського Патріархату. Ті, своєю чергою, висловили обурення такою пропозицією.
У підсумку священики УПЦ МП дозволили УГКЦ зайти в храм і відслужити там Літургію.
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У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського Патріархату | 6 червня 2017, 09:30 | Міжцерковні стосунки
Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной