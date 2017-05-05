Глава УГКЦ новому єпископу РКЦ: Від Церкви очікують злагодженої позиції щодо суспільно-політичних питань

Привітання владиці-номінанту Віталію (Кривицькому) з обранням його правлячим єпископом Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні надіслав Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). У листі наголошується на важливості спільного свідчення Євангелія католиками латинської та візантійської традицій в Україні, яке базується на співпраці та злагодженій позиції щодо важливих суспільно-політичних питань.

«Із радістю сприйняв вістку про вибір Вас правлячим єпископом. Особисто та від імені Синоду Єпископів УГКЦ щиро вітаю Вас із цим призначенням», – написав Предстоятель Церкви у привітальному листі. Про це інформує прес-служба УГКЦ.

«Наша Держава, – йдеться також у листі, – переживає важкі часи становлення та боротьби за утвердження своєї свободи й цілісності. Але це і час, коли отримуємо найбільше Божих благодатей, якщо спільно служимо для Божої слави та добра нашого народу. Саме в цей період від Церкви люди очікують чіткої, злагодженої позиції щодо важливих суспільно-політичних питань».

«Господь кличе нас, католиків латинської та візантійської традицій, разом свідчити Христове Євангеліє сучасній Україні. Щиро сподіваюся на плідну братерську співпрацю з Вами для добра вірних і тих людей, які ще не знайшли дороги до Церкви», – написав Глава УГКЦ новопризначеному єпископу.

«Нехай воскреслий Спаситель, який крізь замкнені двері приходить до своїх учнів, даруючи їм свій мир, доповнюючи їхню неміч своєю силою, сповнить і Вас своїми щедрими дарами», – побажав Глава УГКЦ владиці Віталію (Кривицькому).

Як РІСУ повідомляла, 30 квітня 2017 р. у Ватикані оголосили рішення Папи Франциска про призначення о. Віталія Кривицького, СДБ, настоятеля парафії святого Петра в м. Одесі, єпископом Києво-Житомирської дієцезії в Україні.

Єпископ-номінат Віталій народився 19 серпня 1972 року в Одесі. У 1987 році розпочав підпільне формування в рідному місті під проводом салезіянина о. Тадеуша Хоппе, вступивши 1990 року до Салезіянського Згромадження святого Івана Боско. Після навчання у Краківській Духовній Семінарії, 24 травня 1997 року прийняв пресвітерське рукоположення.