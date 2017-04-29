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Папа до Глави Коптської Православної Церкви: Ми покликані разом нести світові нашу віру
1 травня 2017, 12:00 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
«Прибуваючи сюди, як паломник, я був впевнений, що отримаю благословення від брата, що очікує на мене», – сказав Папа Франциск, вітаючи Главу Коптської Православної Церкви Папу Тевадроса ІІ, під час візиту ввічливості до Коптського Православного Патріархату, здійсненого ввечері, 28 квітня 2017 року.
Святіший Отець пригадав основні віхи діалогу між «осідком святого Петра та осідком святого Марка», поворотним моментом якого була спільна декларація, підписана 1973 року Папою Павлом VI і Патріархом Шенудою ІІІ.
«Ми покликані разом … нести світові нашу віру, насамперед, найпритаманнішим для неї способом, тобто, живучи нею, щоби присутність Ісуса передавалася життям і промовляла мовою безкорисливої та конкретної любові. Ми, православні копти й католики, можемо дедалі більше промовляти разом цією спільною мовою любові: перше, ніж взятися до якоїсь доброї ініціативи, було би добре запитати себе, чи не можемо здійснити її разом з братами й сестрами, які розділяють з нами віру в Ісуса».
У цьому контексті Єпископ Риму відзначив добре ставлення і приязні стосунки Тевадроса ІІ з Коптською Католицькою Церквою, а також гостинність, виявлену учасникам 13-ї зустрічі Міжнародної Змішаної Комісії богословського діалогу між Католицькою та Давньосхідними Православними Церквами.
«Дозрівання нашого екуменічного шляху сьогодні таємничим і як ніколи раніше актуальним чином підтримується також справжнім і властивим екуменізмом крові», – вів далі Папа, пригадуючи слова святого євангелиста Івана, що Ісус прийшов «з водою і кров’ю», й хто вірує в Нього, «перемагає світ». «Водою і кров’ю: живучи новим життям в нашому спільному Хрищенні, життям любові назавжди й для всіх, також і коштом жертовності крові», – додав він.
Після обміну промовами, Єпископ Риму та Олександрійський Патріарх підписали спільну декларації, в якій, зокрема, йдеться про відмову від практики про повторне уділення Хрещення, коли віруючий переходить з однієї Церкви до іншої. Далі відбувся обмін подарунками, після чого учасники зустрічі перейшли до храму святого Петра для звершення екуменічної молитви. Про це інформує радіо Ватикану.
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