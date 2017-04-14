- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Конфлікт вичерпано: на Тернопільщині православні та греко-католики разом виносили Плащаницю
16 квітня 2017, 08:07 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Незважаючи на протиріччя щодо почергового служіння в храмі, яке тривало упродовж двадцяти років, сталося те, до чого закликає сам Христос. У с. Сосулівці громади УГКЦ і УПЦ КП об’єдналися разом у передпасхальних Богослужіннях. Вони спільно виносили Плащаницю: православний священик разом із старшим братом православної громади та греко-католицький священик із старшим братом греко-католицької громади. Відтак по черзі, об’єднавшись, парафіяни обох громад.
У с. Сосулівці дві третини православних парафіян і третина греко-католиків. Після дворічних почергових Богослужінь в одному храмі дійшли до глибшого порозуміння. Люди плакали від радості. Конфлікт вичерпано і зараз мова йде про зближення двох громад у збереженні їхньої цілісності. Це добрий приклад для інших, де є подібні ситуації, повідомляє Департамент інформації УГКЦ з посиланням на сайт Бучацької єпархії УГКЦ.
Як розповів о. Володимир Заболотний, душпастир греко-католицької громади до цього молитовного дійства йшли багато років, «щоб, зранені внутрішнім конфліктом душі, отримали зцілення через приклад своїх душпастирів і самі почали собі взаємно вибачати».
«Христове тіло, зображене на Плащаниці, спонукає не тільки замовкнути та осмислити своє життя і вчинки, але і дає цілющу благодать і впевненість, що ніхто не є покривджений, а, навпаки, зцілений і пригорнутий, як улюблена Божа дитина», − зазначив о. Володимир.
Він так пояснив причину цієї важливої події: «У нас нема що ділити: один Бог, одна Україна, яка проходить тепер одну Хресну дорогу, один Христос і одна Плащаниця. Після Революції гідності люди теж дозволили собі на переміну власних сердець. Це стало відчутно і тому такий результат».
Рейтинг
0
0
Останні новини
Великодня ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція | 16 квітня 2017, 12:51 | Релігійні свята і традиції
На Великдень Президент побажав українцям віри в те, що в Україні запанують мир та добробут | 16 квітня 2017, 12:39 | Національно-релігійні питання
Великодня ніч в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали | 16 квітня 2017, 08:15 | Віра і зброя
Конфлікт вичерпано: на Тернопільщині православні та греко-католики разом виносили Плащаницю | 16 квітня 2017, 08:07 | Міжцерковні стосунки
Порошенко з дружиною у Великодню ніч взяли участь у Богослужінні та помолилися за Україну | 16 квітня 2017, 07:41 | Державно-конфесійні стосунки
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,