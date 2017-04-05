Собор Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) офіційно підтвердив Ватикану намір єднатися з УГКЦ

5 квітня 2017 р., рівно за чверть століття після першого собору відновленої Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, в Свято-Дмитрівському храмі Харкова пройшов її 27-ий собор. У соборі взяли участь 32 делегати (12 священиків і 20 мирян). На соборі був присутній і брав участь в обговоренні Глава УГКЦ Патріарх Святослав.

За інформацією прес-служби Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), темою соборових дискусій була «жива парафія» як модель функціонування парафіяльної громади. В її обговоренні взяли участь архиєпископ Ігор (Ісіченко), настоятелі й представники парафіяльних громад. Було прийнято відповідну ухвалу.

Архиєпископ Ігор і Патріарх Святослав розповіли про перебіг процесу об’єднання Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) з УГКЦ.

Делегати звернулися до Папи Франциска з листом, у якому підтвердили намір до здобуття адміністративної єдності й повного сопричастя з УГКЦ. Відбулися вибори єпархіальної ради, ревізійної комісії та єпархіального суду. Прощу до Зарваниці вирішено провести 15-16 липня 2017 р.

Як РІСУ повідомляла, в одному з інтерв’ю газеті «Нація і Держава» Архиєпископ Ігор (Ісіченко) розповів, на яких засадах Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ єднається з УГКЦ. У питанні єдності єпархії Харківсько-Полтавської УАПЦ з УГКЦ ідеться не про переходи в іншу конфесію чи приєднання до неї, а, як говорить владика Ігор, а «про братні поради щодо відновлення євхаристійної та адміністративної єдності між двома Церквами».

Архиєпископ Ісіченко пояснив, що «УГКЦ з кінця ХІХ ст. успішно проходить процес відновлення автентичного київського обряду і є найближчою до київської традиції частиною нашої помісної християнської спільноти».

«Ми звернулися до єпископату УГКЦ з проханням про братні поради щодо відновлення євхаристійної та адміністративної єдності між нашими Церквами. І я безмежно вдячний за те, що наше звернення, попри його цілковиту несподіваність для УГКЦ, було прийняте з прихильністю, розумінням і пошаною до нашої позиції. Архиєрейський синод УГКЦ у вересні 2015 року створив комісію для підготовки відповіді на це звернення. Нині триває праця згаданої комісії», – розповів архиєпископ Ігор (Ісіченко).