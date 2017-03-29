ОБСЄ ініціює на Тернопільщині переговори між УПЦ (МП) і УПЦ КП

28 березня відбулася зустріч представників Тернопільської єпархії УПЦ (МП) зі співробітниками спеціальної моніторингової місії (СММ) Івано-Франківського відділення ОБСЄ.

Від Тернопільської єпархії на зустрічі були присутні секретар єпархії протоєрей Степан Балан, протоєрей Георгій Прокопчук і співробітник юридичної служби; СММ ОБСЄ представляли Марко Кіршбаум, Мірослав Демко та старший радник Офісу демократичних інституцій і прав людини (ОДІПЛ) з питань свободи релігії Кішен Маноча, повідомляє «Релігія в Україні».



Сторони обговорили питання прав людини на Тернопільщині у зв’язку з конфліктами щодо приналежності храмів.



Співробітники Місії відзначили, що з 52 країн світу подібні випадки траплялися лише в Пакистані та Іраку.

Під час бесіди було висловлено думку про організацію двосторонніх переговорів з представниками УПЦ КП для урегулювання конфліктних ситуацій у Тернопільській області.

Як РІСУ повідомляла, за два роки в Україні понад 39 парафій Української Православної Церкви (Московського Патріархату) перейшли під юрисдикцію Української Православної Церкви Київського Патріархату. Цей факт в ефірі Радіо Свобода визнав архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря). За його словами, у деяких громадах, які раніше належали до Московського Патріархату, відбувається розділення, і більша частина людей вирішує вийти з громади Московського Патріархату. Особливо такі переходи припадають на Тернопільщину.

В одному з інтерв'ю "5 каналу" Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет розповів: "Якщо згадувати про минулий 2016 рік, то характерні особливості цього року – це було зростання Київського Патріархату за рахунок виходу віруючих з Української Православної Церкви Московського Патріархату. Чому віруючі виходили з Московського Патріархату? Тому що на прикладі цієї війни, тобто завдяки цій війні виявилося хто є хто – кого підтримує Київський Патріархат, а кого підтримує Московський Патріархат. Київський Патріархат, як всім відомо, і на Майдані підтримував український народ, українську державу, так і в час випробувань теж підтримував українську армію, підтримував біженців і підтримує, допомагає тим, хто постраждали".