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Всеукраїнська Рада Церков буде взаємодіяти з Конференцією Європейських Церков
23 жовтня 2017, 11:45 | ВРЦІРО, міжконфесійні ради | 1 | | Код для блогу | |
Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій напрацьовує проект меморандуму про взаємодію з Конференцією Європейських Церков.
Зазначене питання представники українських конфесій обговорили під час засідання 18 жовтня, яке відбулося під головуванням шейха Ахмеда Таміма, голови Духовного управління мусульман України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Нагадаємо, що раніше ВРЦіРО вже зверталася до іноземних міжцерковних об'єднань із закликом надати сприяння у звільненні заручників, незаконно утримуваних так званими «ДНР» та «ЛНР» на Сході України. Нові звернення з цієї проблематики українські релігійні діячі вирішили спрямувати найближчим часом також і до інших міжнародних інституцій.
Члени Секретаріату ВРЦіРО також обговорили стан проходження у парламенті законопроектів № 6696 та № 6642, спрямованих на вирішення проблеми загальної перереєстрації релігійних організацій та скасування вимоги нотаріального посвідчення вже зареєстрованих статутів перед поданням їх до державного реєстратора.
Також йшлося про заходи, спрямовані на захист суспільної моралі та утвердження цінності сім’ї в українському суспільстві.
Всі ці питання стануть предметом обговорення глав конфесій, які зберуться на засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій на початку листопада.
Як повідомляв ІРС, представники Ради Церков підтримали проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (реєстр. № 5294).
Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала парламентарів прийняти законопроекти № 4952 та № 5294, спрямовані на протидію домашньому насильству, не прив’язуючи їх до ратифікації Стамбульської Конвенції через наявність до неї суттєвих зауважень.
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- 23 жовтня 2017, 12:09| Коментувати коментар
"Також йшлося про заходи, спрямовані на захист суспільної моралі та утвердження цінності сім’ї в українському суспільстві." Здається, ще 2012 р. тодішній склад ВР України - у першому читанні - ухвалив законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму й, зокрема, серед підростаючого покоління. Одначе другого читання й остаточного прийняття цього закону ми, на жаль, так і не дочекалися... Ну а наразі, як виглядає, і поготів не варто очікувати на щось подібне від нинішньої ВР... Там наразі, як знаємо, домінує прихильність до сучасних т. зв. "європейських цінностей". Й - не в останню чергу - дуже переймаються дотриманням у вітчизняному соціумі "прав", зокрема, сумнозвісних "гендерних меншин": геїв та інших сексзбоченців (адептів гидотної "ЛГБТ-спільноти")...
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