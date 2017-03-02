Всеукраїнська Рада Церков розпочала підготовку до Дня сім’ї

Представники конфесій розглянули план спільної роботи у соціальній сфері на найближчий період та запланували провести Всеукраїнську ходу на захист дітей та сім’ї.

Про це йшлося під час засідання Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 1 березня, яке відбулося під головуванням першого заступника старшого єпископа ЦХВЄУ Миколи Синюка, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Про діяльність Комісії ВРЦіРО з питань соціального служіння розповів о. Сергій Дмитрієв, священик УПЦ Київського Патріархату. Він представив інформацію про спільну міжконфесійну діяльність Комісії у різних аспектах соціального служіння в Україні, а також озвучив плани роботи Комісії на майбутнє.

Секретаріат ВРЦіРО створив оргкомітет з підготовки до проведення Всеукраїнської ходи на захист дітей та сім’ї, яку планується провести у Києві на початку червня. Очікується, що захід буде більш масштабним, ніж минулого року.

Представники конфесій також обговорили за участі директора Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрія Юраша поточну ситуацію у сфері державно-конфесійних відносин та законопроекти, що стосуються свободи віросповідання та суспільної моралі.

Запрошені на засідання представники міжнародної громадської організації «Transparency International» поділилися власним досвідом роботи щодо подолання явища корупції у суспільстві. Ця зустріч стала реакцією Ради Церков на відкритого листа цієї організації із закликом до співпраці.

Секретаріату ВРЦіРО також запланував зустріч з представниками Польської екуменічної ради. Про її діяльність присутніх інформував священик УГКЦ о. Ігор Шабан.