У Чернівцях відбувся міжконфесійний з’їзд християнської молоді

У кафедральному соборі Різдва Христового УПЦ КП м. Чернівці 5 грудня 2017 року відбувся міжконфесійний з’їзд християнської молоді. Такі міжконфесіні зустрічі проводяться у Чернівцях вже не вперше і переслідують мету духовного збагачення молодого покоління, вбереження його від гріховності й розтління, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.

У з’їзді взяли участь представники духовенства та молоді Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви (Московського Патріархату), Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви, Євангельських християн-баптистів та Церкви християн віри Євангельської.



Розпочалася зустріч зі спільної молитви та вітального слова голови відділу Кіцманської єпархії УПЦ КП у справах молоді священика Івана Папущака. Після представлення учасників з’їзду керуючий єпархією архиєпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій прочитав лекцію про християнське розуміння любові. Владика вказав на чистоту любові, описані святими апостолом Павлом та апостолом і євангелістом Іоаном Богословом, її божественне походження, шляхи досягнення любові між людьми та закликав присутніх не вдаватися до вульгаризації любові, що присутнє в сучасному світі.



Учасники з’їзду активно брали участь у обговоренні, задавали запитання та висловлювали власні судження про те, як розпізнати справжню християнську любов, яку заповідав берегти ученикам Ісус Христос.



На завершення міжконфесійного з’їзду молоді прозвучало декілька духовних творів у виконанні вокального ансамблю Богословського відділення при ЧНУ ім. Юрія Федьковича під керівництвом дияк. Ігора Луцана.



Наприкінці зустрічі всі присутні мали можливість познайомитися та поділитися думками за чаєм з печивом.