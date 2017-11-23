Пласт і УГКЦ підписали Меморандум про співпрацю

У Києві 25 листопада під час ІІ Крайового пластового конгресу голова Пласту Станіслав Андрійчук та Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав підписали Меморандум про співпрацю.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Пласт і Церква співпрацюватимуть у проведенні спільних заходів для молоді, готуватимуть волонтерів для роботи із молоддю, розроблятимуть нові освітні програми та курси. З-поміж іншого − створюватимуть нові та підтримуватимуть вже наявні пластові осередки.

Глава УГКЦ зазначив, що йому надзвичайно приємно перебувати в такому середовищі. Він згадав про свої відвідини пластового табору «Сокіл», а також про те, який внесок зробив митрополит Андрей Шептицький для цієї організації.

«Митрополит Андрей Шептицький розумів, що Пласт − це є дуже важливий спосіб виховання української молоді. Тому Церква повинна зробити все для того, щоб допомогти нашим молодим дівчатам і хлопцям стати справжніми людьми, християнами і великими українцями! Можна сказати, що мрія Андрея Шептицького була втілена. Адже з тих пластунів зростали і вийшли провідники нашого народу, герої національно-визвольних змагань», − зазначив Предстоятель.

На думку Глави Церкви, зараз непросто виховувати сучасну молоду людину, оскільки ми живемо в часи іншого творення способу людських стосунків. Саме тому є надзвичайно важливо, щоб ми бачили священиків у Пласті і щоб пластуни були активними членами наших парафій. «Я думаю, що сьогоднішній меморандум про співпрацю, який ми підписали, є ніщо інше як продовження великого задуму митрополита Андрея Шептицького, ба більше, продовження ідей Блаженнішого Любомира!» − сказав Блаженніший Святослав.

За його словами, він погоджується з тезою про те, що Пласт є дитям Церкви, а християнський світогляд є в основі методики Пласту. «Я б дуже хотів, щоб ця співпраця розвивалася в ключі взаємної допомоги й підтримки. Тоді кожен залишається собою, але працюють всі разом. Ми навіть на міжконфесійному рівні можемо опікуватися Пластом», − наголосив Предстоятель, відповідаючи на запитання відвідувачів заходу.

Він стверджує, що зараз є певні труднощі, оскільки нам потрібно навчити молодь розрізняти добро між злом, а також те, що є добро і зло. На жаль, цю істину не всі розуміють. Живучи у світі постправди, де людина сама вирішує, що є добрим і злим для неї, ми можемо потрапити у пастку.

«Сподіваюся, що ми будемо гарними партнерами та зможемо послужити, зокрема у плані християнської моралі, а у вихованні немає міжконфесійної розбіжності, бо в цьому плані ми ідентичні. Приємно, що Українська Православна Церква Київського Патріархату абсолютно погоджуються з пластовим гаслом: "Бог і Україна!” Україна є в тому гаслі, вона є в тій оптиці церковного служіння!» − сказав Глава УГКЦ.

Пласт − це національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот і на провідників українського суспільства.