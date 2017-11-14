Львівську молодь запрошують до Гарнізонного храму на День студента по-капеланськи

15 листопада 2017, 12:12 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У четвер, 16 листопада, Центр студентського капеланства запрошує всіх студентів на зустріч з Єпископом-помічником Львівської архиєпархії УГКЦ Володимиром (Ґруцою). Захід відбудеться в гарнізонному храмі Святих апостолів Петра й Павла (вул. Театральна, 11).

У програмі зустрічі передбачається Архиєрейська Літургія (початок о 18:00), а також слово до студентів від владики (о 19:00).

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“З великою радістю чекаю цієї зустрічі, часто про неї думаю. Завжди любив святкувати День студента. Це свято кожної людини, яка готова в житті чогось вчитися. На початку буде Свята Літургія - це особлива зустріч спільноти людей з Богом. Що може бути кращого ніж молитися з студентами та за студентів?! Опісля передбачений духовний імпульс на роздуми та можливість почути студентів, що для мене дуже істотне. Щоб до когось промовити, потрібно його також почути. А на завершення чаювання, що є невід'ємним елементом людсько-студентського буття..." - поділився деталями щодо майбутньої зустрічі владика Володимир (Ґруца).

Як повідомляють організатори, вони чекають студентів незалежно від вишу, в якому ті навчаються. І не лише студентів, адже запрошують всю львівську молодь. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.l

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теги до статті:Володимир (Груца),Церква і молодь
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