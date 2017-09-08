У Дніпрі діти вишили бісером величезні ікони для рятувальників

14 вересня 2017, 10:17 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Дніпрі у пожежній частині на вул. Панікахи, 23 священики УПЦ Київського Патріархату освятили капличку з іконою "Купина неопалима". Про це повідомляє Depo.Дніпро.

Для цієї каплички діти спеціально вишили з бісеру дві ікони. На кожну ікону витратили 22 кг бісеру.

Захід відбувся до Дня рятувальника України. До свята рятувальники отримали подяки, подарунки та позачергові звання.

 

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теги до статті:Ікона,УПЦ КП на Дніпропетровщині,Церква і молодь
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    • Orest | 14 вересня 2017, 20:07

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    • Василий Петров | 14 вересня 2017, 20:07

      И уже просто человеческим языком: ни один из т.н. наших духовных институтов никогда не упускает ни малейшей возможности хотя бы как то и кому то накляузничать один на другого, роли не играет кто на

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    • Orest | 14 вересня 2017, 19:44

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    • Василий Петров | 14 вересня 2017, 18:58

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