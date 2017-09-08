У Дніпрі діти вишили бісером величезні ікони для рятувальників

У Дніпрі у пожежній частині на вул. Панікахи, 23 священики УПЦ Київського Патріархату освятили капличку з іконою "Купина неопалима". Про це повідомляє Depo.Дніпро.

Для цієї каплички діти спеціально вишили з бісеру дві ікони. На кожну ікону витратили 22 кг бісеру.

Захід відбувся до Дня рятувальника України. До свята рятувальники отримали подяки, подарунки та позачергові звання.