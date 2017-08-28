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У Барселоні відбулася VII Міжнародна зустріч європейської молоді за мир
28 серпня 2017, 09:38 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Молодь з усіх кінців Європи від 25 до 27 серпня 2017 р. зібралася у Барселоні в Іспанії, щоб заявити про своє «так» мирові й солідарності та «ні» тероризмові й поділам, що загрожують співжиттю та майбутньому континенту. Про це інформує Радіо Ватикану.
Після Ассізі, Кракова, Риму, Берліна, Антверпена та Парижу, це вже VII Міжнародна зустріч молоді за мир, організована молодіжним рухом Спільноти святого Еґідія. Програмою таких заходів передбачені зустрічі, дискусії, призадума, відвідини та започаткування нових знайомств. Цього року кілька сотень юнаків і дівчат з Європи, до яких приєдналися представники руху з Африки, Азії та Латинської Америки, зібралися під гаслом: «Більше молоді, більше миру».
Мова йде про молодь, яка протягом року задіяна у служінні вразливим верствам суспільства, як от праця в «Школах миру» для дітей убогих кварталів великих міст, відвідини похилих віком, допомога безхатченкам та підтримка мігрантів. Організатори й учасники переконані, що солідарність є основою будування миру, а зустріч в Каталонії стає нагодою представити всім таке бачення миру.
У програмі заходів, присвячених мирові, що відбуваються в місті, нещодавно зраненому терористичними актами, не могло забракнути ініціатив, приурочених пам’яті цих трагічних події. Зокрема, ввечері 25 серпня, після ходи миру, її учасники покладуть квіти на місці, де 17 серпня вантажівка в’їхала в натовп, а в суботу візьмуть участь у великій маніфестації проти тероризму.
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