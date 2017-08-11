Учасники адвентистського підліткового форуму за дві години від руки переписали Біблію

У м. Буча Київської області 24-30 липня відбулася масштабна зустріч членів клубів «Слідопит» України Адвентистів сьомого дня. У зльоті взяли участь 1914 слідопитів-підлітків 10-16 років, а також їх наставники, керівники клубів, інструктори, пастори та пресвітери, небайдужі батьки.

Як повідомляє сайт 500 ua Реформації, мережа клубів «Слідопит» у всесвітній Церкві адвентистів сьомого дня налічує понад два мільйони юнаків та дівчат. Це служіння підлітків і для підлітків, яке допомагає в такому скрутному віці становленню особистості в гармонії духовного, інтелектуального і фізичного розвитку.

На зльоті представили 156 клубів. Були присутні гості з Ізраїлю, Латвії, Молдови, Росії, Білорусі, США. Гостем і головним проповідником зльоту став Жозе А. Баррієнтос, молодіжний і слідопитський пастор Церкви адвентистів сьомого дня з США.

У програму форуму входили ранкові та вечірні Богослужіння, виступи команд слідопитів з різних регіонів України, а також заняття за спеціалізаціями та активні заходи. Хлопці спробували себе в різних уміннях: виготовляли вироби, зводили споруди з жердин і мотузок, проходили мотузковий парк, плавали на байдарках, вчилися ремонтувати взуття, робили сонячні батареї, вчилися надання першої допомоги і багато чому іншому.

На прикладі п'ятиметрового надувного бовдура підлітки перевірили свої знання пророцтв з книги Даниїла, побували в музеї історії адвентизму. Там вони пограли на старовинній фісгармонії, почули фрагмент запису євангельських програм на магнітофоні з минулого століття, побачили книги і рукописи християн, які зберегли свою віру під час переслідувань.

Кожен день на спеціальній молитовної частини програми підлітки ділилися дослідами і молилися за потреби. У суботу в честь 500-річчя Реформації відбувся флешмоб: тисяча шістсот сорок чотири слідопита за дві години від руки переписали всю Біблію.

На зльоті 240 хлопців посвятили в члени пошуковою клубів, 25 наставників посвятили в майстер-провідники і одного обласного координатора - у керівника слідопитів.