Папа через Інтернет закликав молодь світу долучитись до підготовки «молодіжного» Синоду

«Дорога молоде, ви – надія Церкви. Як ви уявляєте своє майбутнє? Візьміть участь в #sinodo18!», – таке запрошення, звернене від Святішого Отця до молоді світу, побачило світ на його аккаунті в соціальній мережі Твіттер у суботу, 12 серпня 2017 р., в Міжнародний День Молоді, що відзначається під еґідою ООН.

У цьому повідомленні Папа мав на увазі анкету, запропоновану юнакам і дівчатам віком від 16 до 29 років, аби своїми відповідями вони допомогли у приготуванні та проведенні XV Звичайної Загальної Асамблеї Синоду Єпископів, що в жовтні 2018 року відбуватиметься у Ватикані на тему «Молодь, віра та розпізнавання покликання».

Пригадаємо, що 13 січня 2017 р., у Ватиканському прес-центрі відбулося представлення підготовчого документу наступної Звичайної Загальної Асамблеї Синоду Єпископів. Цим документом розпочинається етап консультацій з усім Божим людом. Його було надіслано єпископським конференціям, Синодам і Радам ієрархів Східних Католицьких Церков, дикастеріям Римської Курії та вищим настоятелям Чинів і Згромаджень. Крім того, було повідомлено, що передбачається опитування молоді через мережу Інтернет.

Через 5 місяців, Генеральний Секретаріат Синоду Єпископів повідомив про те, що підготував спеціальний сайт з огляду на приготування до згаданого Синоду Єпископів за адресою youth.synod2018.va, що доступний в мережі від 14 червня. У повідомленні Секретаріату зазначалося, що завданням ініціативи є посприяти якнайповнішій участі молоді з усього світу, не лише шляхом поширення інформації про Синод, але й залучаючи юнаків і дівчат до його приготування. Зокрема, на сайті буде поміщено опитувальник, звернений до молоді різними мовами (італійською, англійською, французькою, іспанською та португальською), відповіді на який можна надсилати до 30 листопада 2017 року.

Цими днями молодіжні комісії УГКЦ та РКЦ в Україні, в рамках ініціативи «Папа слухає молодь», приготували україномовну версію цього опитувальника.

«Ця ініціатива, – розповідає священик-салезіянин Міхал Воцял з Комісії Душпастирства Молоді РКЦ, – є шансом для наших Церков ще краще служити молоді. Для заповнення анкети запрошується кожна молода людина, навіть якщо вона не є католиком або християнином. Папа бажає, щоб їх голоси дійшли до вух та сердець пастирів. Він хоче, щоб молодь зрозуміла, що Церква прагне в них бачити протагоністів».

В першій частині опитувальника – обов’язкові питання що стосуються життєвої ситуації: освіта, цивільний стан, кількість дітей та незалежність від батьків. Частина друга, під назвою «Як бачиш себе та навколишній світ?», стосується самооцінки того, хто заповнює анкету. В цій частині є питання про те, яке місце в ієрархії цінностей займають такі поняття як родина, самореалізація в праці та досягнення соціального становища, ступінь довіри до різних установ: уряду, школи, поліції або Католицької Церкви.

В третій частині – «Мій життєвий вибір» – респондентів просять відповісти на такі запитання, як найкращий вік, аби покинути батьківський дім або для народження своєї першої дитини, скільки дітей Ви плануєте мати. Також там поміщені запитання, що стосуються участі в політичному, соціальному та професійному житті.

Наступна частина анкети, що має назву «Релігія, віра та Церква», торкається того, як часто респонденти приймають участь у релігійних практиках, та яке місце займає релігія в ієрархії цінностей. Автори анкети запитують також про те, ким для респондентів є Ісус та які, на їх думку, важливі завдання стоять перед Католицькою Церквою.

Дві останні частини анкети присвячені присутності молоді в цифровому світі та дають можливість, завдяки відкритим запитанням, поділитися своїм досвідом віри та баченням Церкви. Анкета доступна до 30 листопада за адресою https://papasluhae.wufoo.eu/forms/m-/, а пізніше результати опитування будуть передані до Генерального Секретаріату Синоду Єпископів. Про це інформує Радіо Ваткану.