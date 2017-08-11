Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді

11 серпня 2017, 14:46 | Діти, молодь і релігія | 1 |   | Код для блогу |  | 

Дві Католицькі Комісії Душпастирства молоді в Україні (Римо і Греко-Католицької Церков) пропонує анкету on-line українською мовою, яка призначена для осіб 16 - 29 років життя. Їх відповіді послужать для підготовки  XV Синоду єпископів, присвяченого молоді. Синод під гаслом  –  «Молодь, віра та розпізнання покликання» пройде в жовтні 2018 року в Римі.

Анкету української мовою можна заповнити за адресою

Для тих, хто добре знає іноземні мови, на сторінці youth.synod2018.va  можна заповнити анкету на інших чотирьох мовах: англійська, італійська, іспанська, французька.

Ця ініціатива, - розповідає о. Міхал Воцал з Комісії Душпастирства Молоді, – є шансом для наших церков служити молоді ще краще. Для заповнення анкети запрошується кожна молода людина, навіть якщо вона не є католиком або християнином. Папа бажає, щоб їх голоси дійшли  до вух та сердець пастирів. Він хоче, щоб молодь зрозуміла, що Церква прагне в них бачити протагоністів.

В першій частині опитувальнику знаходяться обов’язкові  питання що стосуються життєвої ситуації: освіта, цивільний стан, кількість дітей та незалежність від батьків.

Частина друга, під назвою "Як бачиш себе та навколишній світ?", стосується самооцінки того, хто заповнює анкету. В цій частині є питання про те, яке місце в єрархії цінностей  знаходяться такі поняття як родина, самореалізація в роботі та досягнення соціального становища, ступінь довіри до різних установ: уряду, школи, поліції або Католицької Церкви.

В третій частині –  "Мій життєвий вибір",  респондентів просять відповісти на такі питання:  найкращий вік, щоб покинути батьківський дім, або народження своєї першої дитини, та скільки дітей Ви плануєте мати. Також там знаходяться питання,  що стосуються  участі в політичному, соціальному та професійному житті.

Наступна частина анкети, що має назву «Релігія, віра та Церква», торкається того, як часто респонденти приймають участь у релігійних практиках, та яке місце займає релігія в єрархії цінностей. Автори анкети питають також ким для респондентів є Ісус та які, на їх думку, є важливі завдання, що стоять перед Католицькою Церквою.

Останні дві частини анкети питають про присутність молоді в цифровому світі та дає можливість, завдяки відкритим питанням, поділитися своїм досвідом віри та баченням Церкви.

Анкета буде доступна до 30 листопада.

Система Orphus
теги до статті:Ватикан,Синод єпископів Католицької Церкви,Церква і молодь
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

    Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

  • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

    Невже???

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

    Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

    Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

  • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

    А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

Популярні статті місяця