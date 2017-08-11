Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді

Дві Католицькі Комісії Душпастирства молоді в Україні (Римо і Греко-Католицької Церков) пропонує анкету on-line українською мовою, яка призначена для осіб 16 - 29 років життя. Їх відповіді послужать для підготовки XV Синоду єпископів, присвяченого молоді. Синод під гаслом – «Молодь, віра та розпізнання покликання» пройде в жовтні 2018 року в Римі.

Анкету української мовою можна заповнити за адресою.

Для тих, хто добре знає іноземні мови, на сторінці youth.synod2018.va можна заповнити анкету на інших чотирьох мовах: англійська, італійська, іспанська, французька.

Ця ініціатива, - розповідає о. Міхал Воцал з Комісії Душпастирства Молоді, – є шансом для наших церков служити молоді ще краще. Для заповнення анкети запрошується кожна молода людина, навіть якщо вона не є католиком або християнином. Папа бажає, щоб їх голоси дійшли до вух та сердець пастирів. Він хоче, щоб молодь зрозуміла, що Церква прагне в них бачити протагоністів.

В першій частині опитувальнику знаходяться обов’язкові питання що стосуються життєвої ситуації: освіта, цивільний стан, кількість дітей та незалежність від батьків.

Частина друга, під назвою "Як бачиш себе та навколишній світ?", стосується самооцінки того, хто заповнює анкету. В цій частині є питання про те, яке місце в єрархії цінностей знаходяться такі поняття як родина, самореалізація в роботі та досягнення соціального становища, ступінь довіри до різних установ: уряду, школи, поліції або Католицької Церкви.

В третій частині – "Мій життєвий вибір", респондентів просять відповісти на такі питання: найкращий вік, щоб покинути батьківський дім, або народження своєї першої дитини, та скільки дітей Ви плануєте мати. Також там знаходяться питання, що стосуються участі в політичному, соціальному та професійному житті.

Наступна частина анкети, що має назву «Релігія, віра та Церква», торкається того, як часто респонденти приймають участь у релігійних практиках, та яке місце займає релігія в єрархії цінностей. Автори анкети питають також ким для респондентів є Ісус та які, на їх думку, є важливі завдання, що стоять перед Католицькою Церквою.

Останні дві частини анкети питають про присутність молоді в цифровому світі та дає можливість, завдяки відкритим питанням, поділитися своїм досвідом віри та баченням Церкви.

Анкета буде доступна до 30 листопада.