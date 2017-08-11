- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді
11 серпня 2017, 14:46 | Діти, молодь і релігія | 1 | | Код для блогу | |
Дві Католицькі Комісії Душпастирства молоді в Україні (Римо і Греко-Католицької Церков) пропонує анкету on-line українською мовою, яка призначена для осіб 16 - 29 років життя. Їх відповіді послужать для підготовки XV Синоду єпископів, присвяченого молоді. Синод під гаслом – «Молодь, віра та розпізнання покликання» пройде в жовтні 2018 року в Римі.
Анкету української мовою можна заповнити за адресою.
Для тих, хто добре знає іноземні мови, на сторінці youth.synod2018.va можна заповнити анкету на інших чотирьох мовах: англійська, італійська, іспанська, французька.
Ця ініціатива, - розповідає о. Міхал Воцал з Комісії Душпастирства Молоді, – є шансом для наших церков служити молоді ще краще. Для заповнення анкети запрошується кожна молода людина, навіть якщо вона не є католиком або християнином. Папа бажає, щоб їх голоси дійшли до вух та сердець пастирів. Він хоче, щоб молодь зрозуміла, що Церква прагне в них бачити протагоністів.
В першій частині опитувальнику знаходяться обов’язкові питання що стосуються життєвої ситуації: освіта, цивільний стан, кількість дітей та незалежність від батьків.
Частина друга, під назвою "Як бачиш себе та навколишній світ?", стосується самооцінки того, хто заповнює анкету. В цій частині є питання про те, яке місце в єрархії цінностей знаходяться такі поняття як родина, самореалізація в роботі та досягнення соціального становища, ступінь довіри до різних установ: уряду, школи, поліції або Католицької Церкви.
В третій частині – "Мій життєвий вибір", респондентів просять відповісти на такі питання: найкращий вік, щоб покинути батьківський дім, або народження своєї першої дитини, та скільки дітей Ви плануєте мати. Також там знаходяться питання, що стосуються участі в політичному, соціальному та професійному житті.
Наступна частина анкети, що має назву «Релігія, віра та Церква», торкається того, як часто респонденти приймають участь у релігійних практиках, та яке місце займає релігія в єрархії цінностей. Автори анкети питають також ким для респондентів є Ісус та які, на їх думку, є важливі завдання, що стоять перед Католицькою Церквою.
Останні дві частини анкети питають про присутність молоді в цифровому світі та дає можливість, завдяки відкритим питанням, поділитися своїм досвідом віри та баченням Церкви.
Анкета буде доступна до 30 листопада.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 11 серпня 2017, 15:42| Коментувати коментар
Невже???
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді | 11 серпня 2017, 14:46 | Діти, молодь і релігія |
У РПЦ оголосили про шкоду навчання за кордоном: там дітям змінюють свідомість | 11 серпня 2017, 14:23 | Теологія і релігійна освіта |
Засновник громади УГКЦ в Дубаї тепер продовжує свою пастирську місію на сході України | 11 серпня 2017, 14:15 | УГКЦ |
На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок | 11 серпня 2017, 13:53 | Державно-конфесійні стосунки |
195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври | 11 серпня 2017, 12:01 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 11 серпня 2017, 19:37
Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. |
- 11 серпня 2017, 15:42 |
- 11 серпня 2017, 14:06
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ. |
- 11 серпня 2017, 14:04
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк! |
- 11 серпня 2017, 13:32
А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать? |
Популярні статті місяця
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі