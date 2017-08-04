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Глава УГКЦ дав настанови пластунам
7 серпня 2017, 15:32 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Для мене сьогодні це особлива і зворушлива хвилина. Я зміг пройти по стопах моїх великих попередників, митрополита Андрея Шептицького і світлої пам’яті патріарха Любомира, на цю гору, до цього пластового табору «Сокіл». Вдячний Богу, що уклав мою дорогу так, що я зміг прийти сьогодні до вас, щоб разом бути, разом молитися і разом думати, як нам будувати насамперед власну душу, нашу українську молодь, будувати нашу вільну і незалежну Україну. Про це сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії для пластунів в таборі «Сокіл», що на Прикарпатті.
Із ним співслужили Архиєпископ Володимир, Митрополит Івано-Франківський, і владика Йосафат, Єпископ-помічник Івано-Франківський.
«Хочу скористатися цією нагодою, аби висловити свою пошану і абсолютну підтримку українському ПЛАСТу. Усім вам тут присутнім Блаженніший Любомир свого часу сказав, що найбільшим своїм життєвим завданням він вважав бути Людиною. Переконаний, можливо, цю думку в його серце свого часу вклав саме український ПЛАСТ», − мовив далі проповідник.
На його погляд, аби бути справжньою Людиною, потрібно навчитися любити, − любити Бога і ближнього: «Як ми навчимося і будемо вміти любити Бога і Україну, тоді щодня зможемо ставати дедалі більше справжніми людьми, які здорові і душею, і тілом, любов яких є загартована, випробувана і справжня. Тому, гадаю, саме тут, на цій землі, ми відчуваємо, як Церква і ПЛАСТ повинні разом працювати і йти в ногу, аби забезпечити українській молоді можливість навчитися любити».
«Одного разу до Блаженнішого Любомира прийшла стурбована дівчина і сказала: «Ваше Блаженство, а як можна навчитися любити?» А він їй на це: «Дитинко, потрібно попробувати». Гадаю, саме такі пластові табори дають дівчатам і хлопцям нагоду спробувати навчитися любити, поважати одне одного, любити тих, хто поруч і дарує нам себе, свій час, свою увагу, навчитися любити Бога через своїх батьків, наставників, учителів, а Україну через цю землю, на якій ви перебуваєте, через ці гори, природу, яка нас оточує», − сказав Блаженніший Святослав.
Глава Церкви запевнив пластунів: «У моїй особі ви маєте приятеля, друга, який прагне разом із вами крокувати, бо я теж хочу навчитися любити Бога і Україну. Гадаю, ми на цій дорозі допомагатимемо одне одному, подаючи руку. Прагну запевнити вас, що УГКЦ – ваша мати, вас пригортає і готова дати вам усе, чого ви потребуєте. Мені дуже приємно було почути, що тут, у пластовому таборі «Сокіл» щодня служиться Божественна Літургія і майже всі пластуни приступають до Святого Причастя. Це необхідна пожива, аби вміти любити. Бо той, хто споживає Бога, що є Любов, має силу любити».
Після Літургії всі помолилися Панахиду за пластунами, які віддали своє життя за Україну в зоні АТО. «Вони дали доказ найвищої любові. Історія цього пластового табору показує, що цілі покоління тут вчилися любити Україну. Недаремно, коли чергові окупанти окупували цю землю, то передусім заборонили ПЛАСТ, бо розуміли, що звідти виходять свідомі українці, готові навіть своїм життям пожертвувати в ім’я Боже і вільної та незалежної Української Держави. Дякую всім дівчатам і хлопцям, які пішли цією дорогою і стали пластунами, стали на цю дорогу навчання, гартування духу і тіла. Дякую всьому пластовому проводу, наставникам, які взяли на себе великий обов’язок виховувати в любові до Бога і України майбутні покоління. Дякую батькам, що довірили своїх дітей українському ПЛАСТу», − сказав Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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