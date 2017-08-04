У Заздрості завершилася третя благодійна школа англійської мови, яка мала й духовний вимір

З 16 липня по 5 серпня 2017 р. в Музейно-меморіальному комплексі ім. Патріарха Йосифа Сліпого у Заздрості, на Тернопільщині, пройшла третя благодійна літня школа англійської мови. Проект, організатором та головним спонсором якого є Релігійне Товариство українців католиків «Свята Софія» США (ТСС А), ініційовано у 2015 році для дітей з родин учасників АТО, переселенців, дітей-сиріт та семінаристів вищих духовних семінарій.

Впродовж трьох тижнів 29 учасників програми віком від 15 до 22 років з Харківської, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Одеської та Дніпропетровської областей вивчали англійську мову на п’яти рівнях.

Лекції вели кваліфіковані викладачі-волонтери зі Сполучених Штатів Америки, Австрії та Бельгії. Учасники поглиблювали знання мови не лише на заняттях з граматики, розмовної мови, читання, розуміння зі слуху, майстерності писання, але й під час перегляду та обговорення кінофільмів, факультативних занять, караоке та класів з американської кухні, презентацій в рамках тижня англомовного світу.

Окрім традиційного способу навчання за підручником, інструктори використовували ігрові та мультимедійні методи із застосуванням новітніх технологій. Учасники програми мали нагоду спілкуватися живою англійською мовою, пізнати американську історію, культуру й традиції.

Організатори подбали й про духовний вимір: в програмі школи були щоденні молитви, вервиця, Хресна Дорога, Божественна Літургія англійською мовою, проща до Зарваницької Божої Матері. В рамках дозвілля молодь відвідала Львів, Чернівці та Тернопіль.

4 серпня учні складали письмовий та усний іспит з опрацьованого під час школи матеріялу. Пополудні о. Тарас Кшик, ЧНІ відслужив для молоді Хресну Дорогу й провів катехитичну науку. Увечері відбувся прощальний пікнік та вечірка.

5 серпня відбулася церемонія закриття школи. Божественну Літургію англійською мовою відслужив о. Тарас Кшик у співслужінні о. Ігоря Блощинського, пароха церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в Елкинс Парк (штат Пенсильванія). Під час урочистої частини учасники курсу отримали дипломи та подарунки від організаторів.

Привітання учасникам школи надіслав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), у якому він зазначив: «Вивчення іноземної мови для Тебе, українська молоде, є необхідністю, адже добре знання англійської мови сьогодні дає людині певне почуття приналежности до сучасного світу, почуття самопевности і гідности. Тому радію, що Релігійне Товариство українців католиків «Свята Софія» США започаткувало і продовжує цей вельми потрібний проект і радію, що ви мали неповторну нагоду взяти у ньому участь».

Василь (Семенюк), Митрополит-архієпископ Тернопільсько-Зборівський надіслав до учасників та організаторів школи вітальне слово, у якому підкреслив символізм проведення проєкту у родинному селі Патріярха Йосифа Сліпого: «Очевидно, що не випадково саме у Заздрості, у нинішній час молодому поколінню надається можливість глибшого вивчення англійської мови, а разом з тим пізнати постать Патріарха Йосифа, збагатитися духовно. Вітаємо Вас із закінченням літньої школи та отриманням дипломів, бажаємо, аби набуті знання стали ще однією сходинкою для вашого освітнього та духовного вдосконалення».Митрополит подякував організаторам та викладачам, які пожертвували свій час та знання для навчання української молоді.

Директор школи І. Іванкович висловила сподівання, що час, проведений на батьківщині Патріарха Йосифа Сліпого, принесе учасникам школи видимі духовні та інтелектуальні плоди, а співпраця із Менор-коледжем (Філадельфія), сертифікати якого отримали учасники програми, продовжуватиметься і в майбутньому.

Нагадаємо, що за час діяльности проєкту школу відвідали Блаженніший Святослав (Шевчук), папський легат Кардинал Леонардо Сандрі, апостольський нунцій Клаудіо Ґуджеротті, Високопреосвященний Ігор (Возьняк), Преосвященний Богдан (Дзюрах), Преосвященний Володимир (Груца) та численні представники державних структур України. Як повідомлялося раніше, цьогоріч організатори присвятили цей проєкт пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара. До активної співпраці у проведенні літньої школи долучилися Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільсько-Зборівська митрополія УГКЦ, Українська Католицька Освітня Фундація в Чікаґо, Фундація Українського Вільного Університету, Українська кредитова кооператива в Нью-Йорку, Фундація «Спадщина» (Чікаго), Львівська Освітня Фундація, парафія св. Івана Хрестителя в Нюарку (штат Нью-Джерсі), парафія св. Миколая в Баффало (штат Нью-Йорк). Про це інформує Прес-служба Товариства «Свята Софія» США.