В мережі з’явився офіційний сайт СДМ 2019

3 серпня 2017, 11:44 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

За адресою www.panama2019.pa в мережі Інтернет від 31 липня діє офіційний сайт Всесвітнього Дня Молоді, який наприкінці січня 2019 року відбудеться в Панамі. Доступний п’ятьма мовами, сайт відкривається хронометром у зворотному напрямку, який показує кількість днів, годин і хвилин до початку молодіжного форуму.

При вході на сторінку відкривається стилізована графічна панорама пейзажів країни, на яких зображено гори, набережну, давні храми і сучасні хмарочоси, а також мости через славний канал, який з’єднує два океани. Над ними – тема зустрічі, що звучить: «Ось я, Слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом».

Відеопослання Папи Франциска, яке було поширене у квітну неділю цього року, та запрошення пізнати країну, доповнюють основні секції сайту, який згідно із задумом його творців повинен послужити для інформування молоді всього світу про приготування та проведення СДМ і як платформа для спілкування. Останній день липня вибраний датою публікації сайту не випадково: саме рік тому, закриваючи зустріч, що відбувалася в польському Кракові, Папа Франциск оголосив про місце проведення наступної, обравши для цього Центральну Америку. Про це інформує радіо Ватикану.

Система Orphus
теги до статті:Всесвітній день молоді 2019
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 2 серпня 2017, 18:13

      Сіверський Донець - ріка, Сєвєродонецьк - місто, обласний центр.

    • Ігор Мицько | 2 серпня 2017, 17:50

      Редакторуньо, Сіверський Донець - звідки "Сіверодонецьк".

    • keleynik | 2 серпня 2017, 11:56

      Артистов, выступивших в Крыму - не допускают в Украину - и совершенно правильно. А организация УПЦ МП, которая поддерживает конкретно воинские части оккупантов ещё и пользуется авторитетом в Украине

    • Ігор Мицько | 1 серпня 2017, 09:53

      Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі

    • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

      Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет,

    Популярні статті місяця