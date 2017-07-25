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В мережі з’явився офіційний сайт СДМ 2019
3 серпня 2017, 11:44 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
За адресою www.panama2019.pa в мережі Інтернет від 31 липня діє офіційний сайт Всесвітнього Дня Молоді, який наприкінці січня 2019 року відбудеться в Панамі. Доступний п’ятьма мовами, сайт відкривається хронометром у зворотному напрямку, який показує кількість днів, годин і хвилин до початку молодіжного форуму.
При вході на сторінку відкривається стилізована графічна панорама пейзажів країни, на яких зображено гори, набережну, давні храми і сучасні хмарочоси, а також мости через славний канал, який з’єднує два океани. Над ними – тема зустрічі, що звучить: «Ось я, Слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом».
Відеопослання Папи Франциска, яке було поширене у квітну неділю цього року, та запрошення пізнати країну, доповнюють основні секції сайту, який згідно із задумом його творців повинен послужити для інформування молоді всього світу про приготування та проведення СДМ і як платформа для спілкування. Останній день липня вибраний датою публікації сайту не випадково: саме рік тому, закриваючи зустріч, що відбувалася в польському Кракові, Папа Франциск оголосив про місце проведення наступної, обравши для цього Центральну Америку. Про це інформує радіо Ватикану.
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