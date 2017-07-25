Азійський день католицької молоді 2017 розпочався в Індонезії

2 серпня 2017, 12:22 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Уже всьоме католицька молодь Азії збирається на Азійський День Молоді. Його тема: «Радій, молоде Азії. Жити Євангелієм у багатокультурній Азії». Місцем проведення чергового заходу, що є регіональним аналогом Світового Дня Молоді, стало місто Джок’якарта на індонезійському острові Ява, про що було оголошено три роки тому під час попередньої такої зустрічі в Кореї, в якій брав участь Папа Франциск.

Проведення Дня відбуватиметься у три етапи: дні в дієцезіях, участь в головних заходах у Джок’якарті та зустріч відповідальних за душпастирство молоді. Під час першого етапу, що триває від 30 липня до 2 серпня, молоді паломники перебуватимуть в одинадцятьох дієцезіях Індонезії, де відбуватиметься обмін досвідом життя вірою.

Далі всі зберуться у головному місці проведення VII Азійського Дня Молоді, де 2 серпня відбудеться офіційне відкриття заходу, що передбачає 5 днів катехиз, молитви й свята. Завершальна зустріч відповідальних за молодіжне душпастирство стане особливою нагодою для формування людей, які в подальшому супроводжуватимуть шлях віри учасників Днів молоді.

Азійський День Молоді – це зустріч, яка проводиться кожні три роки, збираючи представників католицької молоді, що походять з усіх країн-членів Федерації Єпископських Конференцій Азії. Його метою є поширювати в Азії культуру солідарності, допомагаючи також і молодим християнам усвідомити їхню відповідальність в житті Церкви та суспільства. Про це інформує Радіо Ватикану.

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теги до статті:Азійський день молоді 2-17
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