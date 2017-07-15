- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх УГКЦ закликав молодь повертатися з-за кордону до України
16 липня 2017, 10:20 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час зустрічі з молодими українцями, які прибули на щорічну Всеукраїнську прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці 15 липня 2017 року, закликав тих, які навчаються чи працюють за кордоном, повертатися в Україну і розбудовувати її.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Говорячи про молодих емігрантів, Предстоятель нагадав просту істину, що той, хто цурається своєї матері, свого дому, не матиме добра навіть на краю світу.
Глава УГКЦ розповів, що свого часу теж учився за кордоном.
«І ти думаєш собі, ти маєш диплом, перед тобою весь світ відкритий… І я собі теж думав, чи моя Україна мене потребує, що я буду робити вдома, коли повернуся, чи моя Церква мене потребує? Це, гадаю, природні переживання кожного студента. Але все-таки ті слова Шевченка («І мертвим, і живим, і ненародженим … посланіє» – Ред.), як молоток по голові мені стукали», – розповів Блаженніший Святослав.
«Я вирішив довіритися любові до своєї Батьківщини. І повірте мені, якби я не повернувся до України після студій, то не знаю, хто сьогодні перед вами б стояв», – додав архиєрей.
Предстоятель відзначив, що радіє, коли українська молодь відкриває для себе і здобуває світ. «Але здобувайте світ для України, для своєї землі, для свого дому. Привезіть додому все те, що ви здобули у світах: знання, досвід, може, навіть кошти, певне розуміння, як розбудовувати свою Україну. Бо сьогодні ваша Батьківщина, ваш дім так вас потребує», – закликав Глава УГКЦ.
«Дорогі наші дівчата і хлопці, в Україні і за кордоном, ми будемо за вас особливо молитися, аби кожен з вас віднайшов своє місце на рідній землі», – запевнив молодих українців Патріарх Святослав.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Рівненщині священик УПЦ (МП) судться з АТОвцям за земельну ділянку | 16 липня 2017, 10:45 | Релігія і суспільство |
До УПЦ КП перейшов монастир УАПЦ | 16 липня 2017, 10:33 | Міжправославні стосунки |
Патріарх УГКЦ закликав молодь повертатися з-за кордону до України | 16 липня 2017, 10:20 | Діти, молодь і релігія |
У Зарваниці відбулася традиційна молитовна хода зі свічками | 16 липня 2017, 10:07 | Релігійні церемонії та паломництво |
Львів прийматиме ювілейний Колоквіум європейських парафій (CEP) | 15 липня 2017, 19:09 | УГКЦ |
Останні коментарі
- 16 липня 2017, 10:20
Освідомлюймо "Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама" і пропонуймо, реалізуймо щоб "Наша ненаша влада" була Наша влада. Ніхто, окрім нас з Божою поміччю, не зробить |
- 15 липня 2017, 23:58
мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
- 15 липня 2017, 14:07
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться. |
- 15 липня 2017, 10:29
Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували. |
- 14 липня 2017, 23:20
А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"? |
Популярні статті місяця
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 8 липня 2017, 12:21
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 11 липня 2017, 13:47
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 15 липня 2017, 14:07
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
23 червня 2017, 10:05 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 2 липня 2017, 12:43
На місці побудови храму УПЦ КП з'явилися антиукраїнські графіті
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
Коментарі