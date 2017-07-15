Патріарх УГКЦ закликав молодь повертатися з-за кордону до України

Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час зустрічі з молодими українцями, які прибули на щорічну Всеукраїнську прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці 15 липня 2017 року, закликав тих, які навчаються чи працюють за кордоном, повертатися в Україну і розбудовувати її.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Говорячи про молодих емігрантів, Предстоятель нагадав просту істину, що той, хто цурається своєї матері, свого дому, не матиме добра навіть на краю світу.

Глава УГКЦ розповів, що свого часу теж учився за кордоном.

«І ти думаєш собі, ти маєш диплом, перед тобою весь світ відкритий… І я собі теж думав, чи моя Україна мене потребує, що я буду робити вдома, коли повернуся, чи моя Церква мене потребує? Це, гадаю, природні переживання кожного студента. Але все-таки ті слова Шевченка («І мертвим, і живим, і ненародженим … посланіє» – Ред.), як молоток по голові мені стукали», – розповів Блаженніший Святослав.

«Я вирішив довіритися любові до своєї Батьківщини. І повірте мені, якби я не повернувся до України після студій, то не знаю, хто сьогодні перед вами б стояв», – додав архиєрей.

Предстоятель відзначив, що радіє, коли українська молодь відкриває для себе і здобуває світ. «Але здобувайте світ для України, для своєї землі, для свого дому. Привезіть додому все те, що ви здобули у світах: знання, досвід, може, навіть кошти, певне розуміння, як розбудовувати свою Україну. Бо сьогодні ваша Батьківщина, ваш дім так вас потребує», – закликав Глава УГКЦ.

«Дорогі наші дівчата і хлопці, в Україні і за кордоном, ми будемо за вас особливо молитися, аби кожен з вас віднайшов своє місце на рідній землі», – запевнив молодих українців Патріарх Святослав.