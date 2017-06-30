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П'ятидесятники проведуть на Житомирщині ювілейний XХ з’їзд молоді
3 липня 2017, 09:13 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
З 5 по 13 липня в таборі «Юність» поблизу міста Малина на Житомирщині пройде ювілейний XХ з’їзд молоді Української Церкви Християн Віри Євангельської (п'ятидесятників), відомий під назвою «МалинФест». Його учасниками стануть тисячі юнаків та дівчат з різних регіонів України та зарубіжжя, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
Цьогорічним девізом заходу обрано євангельський текст: «Перемініться обновою вашого розуму». У програмі з’їзду богослужіння, навчальні лекції, дискусії, тематичні секції, круглі столи, тренінги, майстер-класи, а також творчі і спортивні заходи. В рамках заходу представники соціальних, благодійних, місійних проектів та організацій, які діють у Церкві, поділяться своїм досвідом та дадуть поради по реалізації подібних проектів.
Головною метою фестивалю є піднесення християнських цінностей, формування християнського світогляду та поширення практичного християнства серед української молоді.
«Під час "МалинФесту" молодь матиме змогу перейняти досвід переможного життя з Богом від досвідчених священнослужителів з різних областей України. І не тільки з України, - зауважив голова оргкомітету пастор Богдан Левицький. – Молоде покоління має великий потенціал. Якщо направити його в правильне русло, ці юнаки та дівчата можуть зробити багато справ, спрямованих на позитивні зміни в суспільстві. Тому наше завдання направити їх, аби вони були кращими дітьми, кращими християнами та кращими громадянами України на славу Богові».
На церемонію урочистого відкриття запрошено священнослужителів, голів молодіжних структур різних християнських конфесій, представників влади та партнерських громадських організацій.
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