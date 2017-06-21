Папа Римський закликав молодь вчитися аскетизму

Підростаюче покоління може відкрити для себе «незрівнянне багатство», якщо навчиться аскетичному способу життя, заявив Папа Франциск, виступаючи на відкритті конгресу Римської єпархії. Єпархіальний форум, присвячений проблемам освіти, відкрився 19 червня в Латеранської базиліці святого Іоанна – кафедральному соборі Римських єпископів, повідомляє "Благовіст-Інфо".

У наші дні, коли в суспільстві все більше зміцнюються ідеали консюмеризму, «необхідно знову відкрити для себе такий важливий, але знецінений духовний принцип, як аскетичність», - сказав понтифік. Аскетичність і самообмеження, впевнений він, стимулюють інтелект, творче начало, а також уміння працювати в команді. Одна із серйозних проблем, з якою зіштовхуються сьогодні римляни – це розрив сімейних зв'язків, підкреслив Папа. Ця тенденція веде до формування суспільства, «відірваного від своїх коренів, податливого, одноманітного й абстрактного». «Крайній ступінь відчуження – це не відчувати свою приналежність до чого-небудь або до кого-небудь. Тому особливо важливо «прив'язувати молодь», знайомлячи їх з геніями і святими минулого», - упевнений він.

Папа Франциск також особливо відзначив роль дідусів і бабусь у формуванні у своїх онуків почуття приналежності до історії. Понтифік закликав глибоко задуматися про «змагання» між батьками і дітьми. Якщо певна конфронтація між поколіннями неминуча, змагання між ними заважає підліткам дорослішати і ставати зрілими, вважає він. Підлітковому віку властива нестабільність, однак це зовсім не «патологія, з якою треба боротися», продовжив Франциск. Підлітки прагнуть до різноманітних «запаморочення», які дають їм відчуття життя.

«Так давайте дамо їм ці запаморочення! Будемо стимулювати все, що може допомогти їм перетворити мрії в проекти, щоб вони змогли зрозуміти, що їх потенціал є переходом до покликання – в широкому розумінні слова», – закликав Папа.

Понтифік також відзначив важливість інтегральної освіти, мета якої – розвивати не лише інтелект, але й емоції та навички праці. В іншому випадку молодь виросте «емоційно безграмотною», підкреслив Папа.