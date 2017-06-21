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Папа Римський закликав молодь вчитися аскетизму
24 червня 2017, 11:53 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Підростаюче покоління може відкрити для себе «незрівнянне багатство», якщо навчиться аскетичному способу життя, заявив Папа Франциск, виступаючи на відкритті конгресу Римської єпархії. Єпархіальний форум, присвячений проблемам освіти, відкрився 19 червня в Латеранської базиліці святого Іоанна – кафедральному соборі Римських єпископів, повідомляє "Благовіст-Інфо".
У наші дні, коли в суспільстві все більше зміцнюються ідеали консюмеризму, «необхідно знову відкрити для себе такий важливий, але знецінений духовний принцип, як аскетичність», - сказав понтифік. Аскетичність і самообмеження, впевнений він, стимулюють інтелект, творче начало, а також уміння працювати в команді. Одна із серйозних проблем, з якою зіштовхуються сьогодні римляни – це розрив сімейних зв'язків, підкреслив Папа. Ця тенденція веде до формування суспільства, «відірваного від своїх коренів, податливого, одноманітного й абстрактного». «Крайній ступінь відчуження – це не відчувати свою приналежність до чого-небудь або до кого-небудь. Тому особливо важливо «прив'язувати молодь», знайомлячи їх з геніями і святими минулого», - упевнений він.
Папа Франциск також особливо відзначив роль дідусів і бабусь у формуванні у своїх онуків почуття приналежності до історії. Понтифік закликав глибоко задуматися про «змагання» між батьками і дітьми. Якщо певна конфронтація між поколіннями неминуча, змагання між ними заважає підліткам дорослішати і ставати зрілими, вважає він. Підлітковому віку властива нестабільність, однак це зовсім не «патологія, з якою треба боротися», продовжив Франциск. Підлітки прагнуть до різноманітних «запаморочення», які дають їм відчуття життя.
«Так давайте дамо їм ці запаморочення! Будемо стимулювати все, що може допомогти їм перетворити мрії в проекти, щоб вони змогли зрозуміти, що їх потенціал є переходом до покликання – в широкому розумінні слова», – закликав Папа.
Понтифік також відзначив важливість інтегральної освіти, мета якої – розвивати не лише інтелект, але й емоції та навички праці. В іншому випадку молодь виросте «емоційно безграмотною», підкреслив Папа.
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Останні коментарі
Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.
Це Традиційне Християнське Свято.
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.