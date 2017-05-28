Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест» запрошує молодь до Чернівнців

30 травня 2017, 10:57 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Майже 20 яскравих подій упродовж дня готують відвідувачам організатори фестивалю «Обнова-фест -2017» у Чернівцях.

Майстер-класи, забави для дорослих і дітей, театри, літературні читання, бібліотека просто неба, фотоклуб, вогняна сцена, виступи відомих виконавців – усе це і навіть більше можна буде побачити 4  червня в Чернівцях у музеї просто неба. Уже вдев’яте на Зелену неділю тут відбудеться Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест» - свято духу і традицій!                               

Цьогоріч фестиваль присвячений 125-літтю від дня народження видатного церковного діяча Патріарха Йосифа Сліпого – духовного батька Товариства українських студентів-католиків «Обнова». Буде представлено виставку зі світлинами та документами Патріарха, а слова Йосифа Сліпого – «Великого бажайте» стануть темою для обговорення вуличного університету за участю священиків, науковців, громадських діячів, музикантів.

Діятимуть на «Обнова-фесті» й насичені та оригінальні майстерні: декупаж, казанші, нитомотанки, етнокоси, сухе валяння шерсті, вишиті листівки… На будь-який смак гостей свята – страви буковинської та європейської кухонь від Глибоцького професійного ліцею. Окрім смаколиків  – майстер-клас срібного призера міжнародного кулінарного фестивалю «FoodLandBukovina-2017» — Ольги Чернушки.

Цікава й програма для дітей: обласний театр ляльок представить музичну казку «Пан Коцький», а «Театр анімації Івана Бутняка»  – бебі-простір «Хатка, яку збудував собі Джек».  Хай готується  малеча на «Обнові» й до аква-гриму, майстер-класу з пісочком та інших розваг. Вперше на фестивалі обновлята створять фотокуб із сіновою, дерев’яною та дитячою фотозонами.

Працюватиме й бібліотека просто неба від відомих українських видавництв.

У вечірній програмі дев’ятого «Обнова-фесту» традиційно чимало «родзинок». Їх презентують вже знані в Україні та за кордоном гурти: буковинський – «Гуцул Каліпсо» і столичні – «The ВЙО» та Фома з «Мандрами», а також молоді виконавці.  А яка ж «Обнова» без вогняної сцени: формації «Тіні вогню» та «Reborn in flames» подарують незабутнє фаєр-шоу!                                                                                                                       

Довідка: «Обнова-фест» вперше відбувся у 2008 році й одразу став однією з візитівок Чернівців та Буковини; організатор фестивалю – Товариство українських студентів-католиків «Обнова»; програма дійства – різновікова; фестиваль поєднує духовну, етнічну та патріотичну складові;  упродовж фестивальної неділі на території музею просто неба відбуваються майстер-класи, ярмарок хенд-мейду, спортивні розваги,  концерт етнічних колективів та сучасних гуртів, літературні читання, дегустація буковинської кухні;  «Обнова-фест» – один із найвідвідуваніших масових заходів Чернівців, лишень його учасників (музикантів, майстрів, авторів) – понад тисяча !

Вартість благодійного квитка – 50 грн. Для пенсіонерів і школярів – 25 грн. Військові АТО – безкоштовно. Реєстрація для ЗМІ у день фестивалю (з 10:00-12:00). 

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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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