Священик із Тернопільщини на День села організовує з`їзд байкерів

29 травня 2017, 10:04 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священик УПЦ КП Олексій Філюк із села Шушківці Лановецького району, що на Тернопільщині, задумав неординарно відзначити День села. 4 червня він організовує з`їзд байкерів та велосипедистів.

За словами о. Олексія, участь в заході вже підтвердили мотоциклісти зі Збаража, Ланівців, Тернополя.

– Ідея запросити на свято байкерів назріла вже давно, – зазначив священик церкви Успіння Пресвятої Богородиці. – Торік 19 серпня відбувся навіть пробний заїзд. Цьогоріч очікуємо масовішу участь.

У програмі заходу передбачене безкоштовне частування на польовій кухні, конкурс на найкращу вишиванку, фотозона і батут, спортивні змагання, жива музика.

Дрес-код заходу: вишиванка та гарний настрій, повідомляє видання Погляд.

 

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теги до статті:Церква і молодь
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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