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Священик із Тернопільщини на День села організовує з`їзд байкерів
29 травня 2017, 10:04 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Священик УПЦ КП Олексій Філюк із села Шушківці Лановецького району, що на Тернопільщині, задумав неординарно відзначити День села. 4 червня він організовує з`їзд байкерів та велосипедистів.
За словами о. Олексія, участь в заході вже підтвердили мотоциклісти зі Збаража, Ланівців, Тернополя.
– Ідея запросити на свято байкерів назріла вже давно, – зазначив священик церкви Успіння Пресвятої Богородиці. – Торік 19 серпня відбувся навіть пробний заїзд. Цьогоріч очікуємо масовішу участь.
У програмі заходу передбачене безкоштовне частування на польовій кухні, конкурс на найкращу вишиванку, фотозона і батут, спортивні змагання, жива музика.
Дрес-код заходу: вишиванка та гарний настрій, повідомляє видання Погляд.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе