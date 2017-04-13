Предстоятель УПЦ (МП) розповів дітям із Слов’янська про особливості Страсного тижня

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський) 12 квітня прийняв у своїй резиденції на території Києво-Печерської Лаври школярів та вихованців загальноосвітньої школи №6 міста Слов’янська Донецької області. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Дітей супроводжував Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Микола Мальков.

Предстоятель Онуфрій розповів школярам про особливості Страсного тижня, привітав їх із прийдешнім святом Світлого Воскресіння Христового, висловив сподівання, що мир Господній запанує в усій Україні, побажав їм доброго і радісного перебування у Києві і вручив святкові подарунки.

Микола Мальков розповів Митрополиту про допомогу Державної спеціальної служби транспорту у відбудові приміщення загальноосвітньої школи №6 міста Слов’янська, яке постраждало внаслідок бойових дій, а також про інші ініціативи служби по відбудові зруйнованих об’єктів на території Донецької області і реабілітації дітей та мирного населення.

Наприкінці зустрічі діти вручили Предстоятелю власноруч виготовлені писанки та прочитали вірші.