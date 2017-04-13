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Предстоятель УПЦ (МП) розповів дітям із Слов’янська про особливості Страсного тижня
13 квітня 2017, 07:34 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський) 12 квітня прийняв у своїй резиденції на території Києво-Печерської Лаври школярів та вихованців загальноосвітньої школи №6 міста Слов’янська Донецької області. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Дітей супроводжував Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Микола Мальков.
Предстоятель Онуфрій розповів школярам про особливості Страсного тижня, привітав їх із прийдешнім святом Світлого Воскресіння Христового, висловив сподівання, що мир Господній запанує в усій Україні, побажав їм доброго і радісного перебування у Києві і вручив святкові подарунки.
Микола Мальков розповів Митрополиту про допомогу Державної спеціальної служби транспорту у відбудові приміщення загальноосвітньої школи №6 міста Слов’янська, яке постраждало внаслідок бойових дій, а також про інші ініціативи служби по відбудові зруйнованих об’єктів на території Донецької області і реабілітації дітей та мирного населення.
Наприкінці зустрічі діти вручили Предстоятелю власноруч виготовлені писанки та прочитали вірші.
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