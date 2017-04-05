Папа Римський закликав молодь трудитися

У квітневому відеопосланні іспанською мовою Папа Франциск звернувся до молоді світу із закликом працювати заради кращого світу, повідомляє Радіо Ватикану.

Пояснюючи молитовні прохання, сформульовані Апостольством молитви, Папа висловлює надію, що молоді християни зуміють великодушно слідувати своєму покликанню, серйозно розмірковуючи про можливість присвячення себе Господу у священстві або чернецтві.

Папа Франциск закликав молодь не жити ілюзіями про свободу, яка тягнеться за модою цього моменту: «Не дозволяйте, щоб інші взяли у свої руки зміни! Вам, молодим людям, належить майбутнє, і я прошу вас бути будівниками миру, взятися за роботу заради кращого світу».

Папа Франциск закликає молодих людей прийняти цей виклик і просить усіх віруючих молитися за них, щоб нове покоління могло всім серцем відповісти на своє покликання, готуючись до великих звершень в нашому світі.