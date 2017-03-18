Оприлюднено відеопослання Папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня молоді 2017

21 березня 2017 р.,опубліковано вiдеопослання Папи Франциска з нагоди XХXII Всесвітнього дня молоді 2017, що відзначатиметься на єпархіальному рівні на Квітну неділю 9 квітня, темою якого є слова Пречистої Діви Марії з Євангелії від святого Луки: «Велике вчинив мені Всемогутній» (Лк 1,49).

У цьому році з метою сприяння ширшому розповсюдженню Послання, Папа Франциск звернувся до молоді всього світу у відеопосланні, в якому він запрошує молодь стати на шлях духовного приготування, що приведе до міжнародного відзначення наступного Всесвітнього дня молоді, що пройде в Панамі від 22 до 27 січня 2019 року.

Пропонуємо текст відеопослання Папи Франциска, який поширило Радіо Ватикану:

«З яскравими спогадами про нашу зустріч під час Всесвітнього дня молоді 2016 року в Кракові, ми вирушили в напрямку до наступної мети, яка, якщо на те буде Божа воля, відбудеться в Панамі 2019 року. Ці моменти зустрічі та спілкування з вами для мене дуже важливі і я прагну, щоб цей шлях відбувся у співзвучності з наступним Синодом Єпископів, що присвячений вам, молодим людям.

На цьому шляху нас супроводжує наша Матір Пречиста Діва Марія. Вона надихає нас Своєю вірою, тією вірою, яку Вона виразила у Своїй пісні хвали. Пречиста Діва Марія сказала: «Велике вчинив мені Всемогутній» (Лк 1:49). Вона вміє дякувати Богові, який побачив Її малість, та впізнає великі справи, які Бог здійснює в Її житті. Вона відправляється до Своєї кузини Єлизавети, яка була літнього віку і потребувала Її присутності. Пречиста Діва не закривається вдома, бо вона не належить до «диванної» молоді, яка шукає комфорт і безпеку, щоб ніхто їх не турбував. Нею рухала віра, бо віра – це осередок всієї історії життя нашої Небесної Матері.

Дорога молоде, також Бог дивиться на вас і вас кличе, і коли Бог так чинить, то Він дивиться на всю любов, яку ви можете дарувати. Подібно до тієї дівчини з Назарету, ви можете змінити світ на краще і залишити відбиток, що закарбується в історії – у вашій історії та в історії багатьох інших. Церква та суспільство потребують вас. Завдяки вашим планам та вашій мужності, вашим мріям та ідеалам, падають стіни інертності й відкриваються шляхи, що ведуть нас до кращого, справедливішого, менш жорстокого й гуманнішого світу.

На цьому шляху закликаю вас розвивати взаємостосунки близькості й дружби з Пресвятою Богородицею. Вона – наша Мати. Говоріть з Нею, як з Матір’ю. Разом з Нею дякуйте за дорогоцінний дар віри, який ви отримали від ваших предків, і довірте Їй усе своє життя. Як добра Мати, Вона вас слухає, обіймає, любить вас та йде разом із вами. Я запевняю вас, що якщо це зробите, то не пошкодуєте.

Бажаю вам доброго паломництва до Всесвітнього Дня молоді 2019.

Нехай Бог благословить вас усіх».