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У Карітасі Львова стартувала програма з особистісного розвитку та профорієнтації для підлітків
22 березня 2017, 11:36 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
У БФ «Карітас-Львів УГКЦ» (вул. І. Франка, 9) стартувала програма з особистісного розвитку та профорієнтації для підлітків «Ліфт у майбутнє». Тренінги проходять у рамках Комплексної освітньо-консультаційної програми для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО та членів їх сімей. Програма здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні.
Психолог Світлана Незабитовська розпочала програму тренінгом «Ефективна самопрезентація». Насамперед учасники знайомилися між собою та покроково ставали групою. Веселий енерджайзер «Привітайтеся, як…» допоміг учасникам почути себе легко та невимушено. Цікава гра «Автограф» посприяла швидкому налагодженню комунікації. Робота в парах над завданням «Закритий клуб» ще більше допомогла зблизитися та дізнатися один про одного більше цікавої інформації.
Гарячу дискусію викликав перегляд навчального документального фільму. Діти переносили теоретичні твердження на власні приклади з життя. Отримані емоції вилилися в «Телеграми», які стали відгуком про заняття та самопочуття учасників.
Під час занять було створене неформальне, невимушене спілкування учасників, яке відкрило групі безліч варіантів розв’язання їх проблем, сприяло розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин. Атмосфера толерантності сприяла відкритості учасників.
Учасники за допомогою проективної психологічної методики визначали свою самооцінку, з чого починається робота над ефективною презентацією власної особистості в соціумі.
За словами Світлани Незабитовської діти отримали навички самоаналізу, працювали над пошуком своїх сильних якостей, аналізували власні вміння, шукали, чим вони вже зараз є особливими. Вони підвищили навики комунікації, навчилися шукати друга за 5 кроків.
Інтерактивні методи роботи тренера допомогли дітям відчути, що навчатися можна цікаво і весело. Про це інформує прес-служба БФ «Карітас-Львів УГКЦ.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.