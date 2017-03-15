Семінаристи Львова сьогодні змагатимуться в екуменічному шаховому турнірі

15 березня 2017, 10:00 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

15 березня 2017 року, у CoMMuna (м. Львів, вул. Галицька, 1, 2-й поверх (на розі Площі Ринок) відбудеться другий поспіль шаховий турнір серед студентів львівських духовних семінарій.  Розпочнеться гра о 14.00 год. Подібна інтелектуальна ініціатива вже стала хорошою традицією у нашому  місті.  

4 березня минулого року вперше відбувся аналогічний захід, зокрема в рамках чемпіонату світу з шахів серед жінок.

У цьогорічному заході участь також візьмуть семінаристи духовних закладів міста різних конфесій: Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, Львівської православної богословської академії УПЦ КП, Львівської духовної семінарії УАПЦ, Вищої духовної семінарі  Львівської Архидієцезії РКЦ, Львівської богословської семінарії ХВЄ.

Основна мета турніру не визначити переможця, адже всі учасники вже є переможцями, а єднатися не лише в молитві, а й у спорті.

На думку організаторів, така ініціатива сприятиме популяризації цього інтелектуально виду спорту не лише серед мирян, а й представників духовенства. Про це інформує Духовна велич Львова.

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Останні коментарі

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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