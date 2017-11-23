У Польщі невідомі напали на мусульманський центр

28 листопада 2017, 06:37 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Варшаві 27 листопада невідомі пошкодили двері і вікна мусульманського культурного центру. Це вже другий напад на центр, який стався цього місяця.

Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на rmf24.pl.

Напад на мусульманський культурний центр відбувся приблизно о другій годині ночі за місцевим часом. Двоє невідомих, яких зафіксувала камера спостереження, розбили вікна і скляні двері, а також пошкодили кондиціонери.

На місце події прибула поліція для розслідування нападу.

Представники центру повідомили, що до того багато разів отримували погрози по електронній пошті.

 

Система Orphus
теги до статті:Вандалізм,Іслам в Європі,Релігійна нетерпимість
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • dutchak1 | 28 листопада 2017, 12:09

      Прочитав. Такі тексти, з моєї точки зору, ще раз підкреслюють наше варварство. В країні сталася складна технічна аварія і, замість того, щоб провести грамотне і глибоке розслідування і потім зробити

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 11:38

      А от щодо цих останніх питань й, зокрема, тих завдань і місії, на які нас, вітчизняних християн, нині і закликає Святий Божий Дух, то тут і Вам, шановний друже, рекомендую уважно познайомитися і

    • dutchak1 | 28 листопада 2017, 11:34

      Раніше в тих державних структурах, які відповідали за релігійну політику, ще працювали люди які, або відчували складність цих питання в такій як наша держава або просто розуміли степінь своєї

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 11:27

      "Церква немає ніяких кордонів з державою, немає ніяких спільних точок дотику і ніяких спільних інтересів з державою." Це - в ІДЕАЛІ. І саме Церква як суто МІСТИЧНЕ (ДУХОВНЕ) Тіло Христове.

    • velovs@ukr.net | 28 листопада 2017, 10:46

      Як відомо, одним із НАЙПЕРШИХ і НАЙТЯЖЧИХ злочинів, учинених правлячою верхівкою Російської імперії проти ВЛАСНОГО народу і до якого був - прямо й безпосередньо - причетний особисто самодержець

    Популярні статті місяця