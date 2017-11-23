У Польщі невідомі напали на мусульманський центр

У Варшаві 27 листопада невідомі пошкодили двері і вікна мусульманського культурного центру. Це вже другий напад на центр, який стався цього місяця.

Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на rmf24.pl.

Напад на мусульманський культурний центр відбувся приблизно о другій годині ночі за місцевим часом. Двоє невідомих, яких зафіксувала камера спостереження, розбили вікна і скляні двері, а також пошкодили кондиціонери.

На місце події прибула поліція для розслідування нападу.

Представники центру повідомили, що до того багато разів отримували погрози по електронній пошті.